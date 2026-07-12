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﻿ அரசு பள்ளியில் சிலம்ப பயிற்சி மாணவ, மாணவியர் ஆர்வம்

﻿ அரசு பள்ளியில் சிலம்ப பயிற்சி மாணவ, மாணவியர் ஆர்வம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:01 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:01 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், பெரிச்சிபாளையம் அரசு துவக்கப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தற்காப்புக்கலையான சிலம்ப பயிற்சி அளிக்கும் புதிய முன்னெடுப்பு துவங்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பள்ளியில், 3 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை படிக்கும், 400 மாணவர்களில், 100 பேர் சிலம்ப பயிற்சியில் இணைந்துள்ளனர். பயிற்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் மற்றும் சிலம்ப குச்சிகள் வழங்கப்பட்டு முறைப்படி துவங்கப்பட்டது. சிலம்பப் பயிற்றுனர் டாக்டர் மாதவன், மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்த பள்ளி தலைமையாசிரியை உமாமகேஸ்வரி, ஆசிரியர் கனகராஜ் ஆகியோர் கூறுகையில், ''மாணவர்களின் வருகையை அதிகரிக்கவும், அழிந்து வரும் பாரம்பரியக் கலையான சிலம்பத்தை மீட்டெடுத்துப் புதுப்பிக்கவும், மாணவர்களின் தற்காப்புத்திறனை மேம்படுத்தவும் சிலம்ப சிறப்பு பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது,''என்றனர்.

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