/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பெம் ஸ்கூல் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் மாணவர்கள் அபார சாதனை
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, பெம் ஸ்கூல் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் பள்ளி மாணவர்கள் முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
நீச்சல் போட்டிகளில் 2 தங்கம், 2 வெள்ளி, 7 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
தங்கம் வென்ற ரிஹான் மற்றும் பெனிட்டா மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மாணவர்களுக்கான கூடைப்பந்து போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளனர்.
சாதனை படைத்த மாணவர்களையும், பயிற்சியாளர்கள் நாகேந்திரன், மணிகண்டன், லதா ஆகியோரையும் நிர்வாகத்தினர் பாராட்டினர்.
முதல்வர் கோப்பை போட்டிகளில் அசத்திய பெம் ஸ்கூல் ஆப் எக்ஸன்ஸ் பள்ளி மாணவர்களுடன் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர்.