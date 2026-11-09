/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கால்நடைகளுக்கு மானியத்துடன் காப்பீடு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:06 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டு 236 கால்நடைகளுக்கு அரசு மானியத்தில் காப்பீடு செய்யப்பட உள்ளது. 2.5 முதல் 8 வயதுடைய பசு, எருமைகள், 1 முதல் 3 வயதுடைய செம்மறி, வெள்ளாடுகள் மற்றும் 1 முதல் 5 வயதுடைய பன்றிகளுக்கு காப்பீடு செய்யலாம்.
ஒரு பயனாளி அதிகபட்சம் 5 மாடுகள் அல்லது 50 ஆடுகள் அல்லது பன்றிகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு இனத்தில் காப்பீடு பெறலாம். ஒரு மாட்டுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.30 ஆயிரம் வரை காப்பீடு வழங்கப்படும்.
இதற்காக, அருகிலுள்ள கால்நடை மருந்தக கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகலாம் என கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.