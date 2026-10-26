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வெற்றித் திருநகர்! உலகச் சந்தையில் அடுத்த பாய்ச்சல்

வெற்றித் திருநகர்! உலகச் சந்தையில் அடுத்த பாய்ச்சல்

UPDATED : அக் 18, 2026 05:39 PM

ADDED : அக் 18, 2026 04:34 PM

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UPDATED : அக் 18, 2026 05:39 PM ADDED : அக் 18, 2026 04:34 PM

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- நமது நிருபர் குழு -

நாளை விஜயதசமி; இது, புது ஏடு தொடங்கும் நாள் மட்டுமல்ல; புதிய வெற்றியை எழுதத் தொடங்கும் நாள்.

உலக வரைபடத்தில் திருப்பூர் என்ற பெயர் ஒரு புள்ளி அல்ல; ஓர் அடையாளம். தொழில்முனைவோர் ஆயிரக்கணக்கானோரின் துணிச்சலும், தொழிலாளர் லட்சக்கணக்கானோரின் உழைப்பும் சேர்ந்து உருவாக்கிய அடையாளம். இதன் அடுத்த இலக்கு இன்னும் விரிவான சந்தை, உயர்ந்த உற்பத்தித்திறன், அதிக வேலைவாய்ப்புகள். விஜயதசமி நாளில் இந்தப் பின்னலாடை நகரின் பயணத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, அடுத்த கட்டத்துக்கான வாய்ப்புகளும் சவால்களும் ஒருசேரத் தெரிகின்றன.

தொடங்கிய கதை

ஒரு காலத்தில் சில இயந்திரங்களுடன் தொடங்கிய நிறுவனங்கள், இன்று உலக நாடுகளுக்கு ஆடைகளை அனுப்புகின்றன. அந்த வளர்ச்சி ஒரே நாளில் வந்ததல்ல. புதிய ஆர்டர்களைத் தேடிய தொழில்முனைவோர், காலக்கெடுவுக்குள் உற்பத்தியை முடித்த தொழிலாளர்கள், தரத்தில் சமரசம் செய்யாத நிறுவனங்கள் எனப் பலரது உழைப்பில் உருவானது திருப்பூரின் அடையாளம்.

திறந்த கதவுகள்

இந்த அடையாளத்தை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. வரி நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்துதல், திரும்பப்பெற வேண்டிய தொகைகளை விரைவாக வழங்குதல், தொழில் அனுமதிகளைத் தாமதமின்றி வழங்குதல் போன்ற மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தால், நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கம் மேம்படும். ஆனால், திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கான அடுத்த வாய்ப்புகள் உலகச் சந்தைகளிலும் காத்திருக்கின்றன.

வரியில்லா வாய்ப்பு

அமெரிக்கச் சந்தையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், பல்வேறு நாடுகளிலும் வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும். பிரிட்டனுடன் இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் 2026 ஜூலை 15 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அதன் நடைமுறைப்படுத்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. சுவிட்சர்லாந்து, நார்வே, ஐஸ்லாந்து, லீக்டன்ஸ்டைன் ஆகிய நான்கு நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய தடையற்ற வர்த்தகக் கூட்டமைப்புடனான ஒப்பந்தமும் 2025 அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தங்களில் ஆடைகளுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக்கொண்டால், திருப்பூரின் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் விரிவடையலாம்.

ஒருங்கிணைந்த முயற்சி

இந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதில் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்துக்கு முக்கியப் பங்கு இருக்கிறது. வெளிநாட்டுச் சந்தை வாய்ப்புகள், அரசின் கொள்கைகள், கட்டமைப்பு வசதிகள், போட்டித்திறன் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி அவசியம். ஒரு சிறு நிறுவனம் தனியாக வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவது சவாலானது. தொழில் அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதலும் ஒருங்கிணைப்பும் அந்த முயற்சிக்குத் துணையாக அமையும்.

உள்நாட்டுக் கொடி

வெளிநாட்டுச் சந்தையைத் தேடும் அதே நேரத்தில், இந்தியாவுக்குள்ளும் திருப்பூரின் கொடி பறக்க வேண்டும். இதற்காகத் தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்கமான 'சைமா'வும், திருப்பூர் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கமான 'டிக்மா'வும் இணைந்து 'டாக் ஃபேர்ஸ்-2027' என்ற 'திருப்பூர் அப்பேரல் கனெக்ட்' கண்காட்சியை ஜனவரி 3 முதல் 5 வரை ஐ.கே.எப். வளாகத்தில் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளன. உள்நாட்டு மொத்த விற்பனையாளர்கள், வினியோகஸ்தர்கள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஆகியோருடன் நேரடித் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி, புதிய வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது இதன் நோக்கம். ஏற்றுமதியில் மட்டுமல்ல; இந்தியச் சந்தையிலும் திருப்பூர் தயாரிப்புகளுக்கு விரிவான இடத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி இது.

கொள்கைத் துணை

இந்த வளர்ச்சிக்கு அரசின் கொள்கைகளும் துணை நிற்க வேண்டும். பின்னலாடைத் துறைக்கெனத் தனி வாரியம் அமைக்கும் முயற்சி அதிகாரப்பூர்வமாக முன்னெடுக்கப்பட்டால், தொழில்துறையின் தேவைகளை ஒருங்கிணைத்துத் தீர்வு காண முடியும். மாநில ஜவுளிக் கொள்கை, பசுமை மின்சாரத்துக்கான ஊக்கங்கள், சிறு தொழில் பூங்காக்கள் போன்ற திட்டங்கள் அறிவிப்புகளோடு நின்றுவிடாமல், நிறுவனங்களின் செலவுகளைக் குறைத்து நடைமுறைப் பலன்களைத் தர வேண்டும்.

திறன் தேவை

இயந்திரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இணையாகத் தொழிலாளர்களின் திறன்களும் வளர வேண்டும். புதிய உற்பத்தி முறைகள், கணினி வழி வடிவமைப்பு, தரப் பரிசோதனை, தானியக்கம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை. தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட்டால், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் நிறுவனங்களுக்குத் திறமையான பணியாளர்களும் கிடைப்பார்கள்.

இளைய தலைமுறை

இளம் தொழில்முனைவோருக்கு இங்கே புதிய பாதைகள் திறந்திருக்கின்றன. இதுவரை பிற நிறுவனங்களுக்காக ஆடைகளைத் தயாரித்துக் கொடுக்கும் பணியில் இருந்தவர்கள், இனி சொந்த வணிகக் குறியீட்டையும் உருவாக்கலாம். அப்பா காலத்தில் பத்து இயந்திரங்களில் பிற நிறுவனங்களின் பெயரில் உள்ளாடைகளைத் தைத்திருக்கலாம். மகன் காலத்தில் அதே பத்து இயந்திரங்களில் தனது பெயரில் ஒரு வணிகக் குறியீட்டை உருவாக்கி, இணையம் வழியாக நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களிடம் விற்கலாம். ஆடை வடிவமைப்பு, துணிக்கழிவு மறுசுழற்சி, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி எனப் புதிய தொழில்களுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன.

பொறுப்பான உற்பத்தி

சாயக்கழிவு மேலாண்மை, நீர் மறுசுழற்சி, மின்சாரச் செலவு, தொழிலாளர் நலன் ஆகியவற்றிலும் தொடர்ந்து கவனம் தேவை. உலகச் சந்தையில் நீண்டகாலம் நிலைக்க, தரமான தயாரிப்புகளுடன் பொறுப்பான உற்பத்தி முறைகளும் அவசியம்.

புதிய தொடக்கம்

நாளை விஜயதசமி. திருப்பூரைப் பொறுத்தவரை, அது இன்னொரு தொழிற்சாலையின் தொடக்கமாக இருக்கலாம்; புதிய ஏற்றுமதி ஆர்டராக இருக்கலாம்; புதிய வணிகத் தொடர்பாக இருக்கலாம்; ஒரு இளைஞன் தொடங்கும் நிறுவனமாகவும் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு புதிய முயற்சியும் இந்த நகரத்தின் வளர்ச்சியில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதும்.

சில இயந்திரங்களில் தொடங்கிய பயணம், உலகச் சந்தை வரை வந்திருக்கிறது. அடுத்த பயணம் புதிய சந்தைகளையும் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் புதிய தலைமுறைத் தொழில்முனைவோரையும் நோக்கியது. திருப்பூரின் வெற்றி என்பது ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதில் மட்டுமல்ல; அந்த உற்பத்தியின் மூலம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும், குடும்பங்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்துவதிலும் இருக்கிறது. அந்த உழைப்பும் துணிச்சலும் தொடரும் வரை, திருப்பூரின் வெற்றிப் பயணத்துக்கு முடிவில்லை. வெற்றித் திருநகரின் அடுத்த அத்தியாயம் நாளை தொடங்கட்டும்.

வின்னிங் வைப்ஸ்


1. பெண்கள் சக்தி
தையல் முதல் தரப் பரிசோதனை வரை பின்னலாடைத் தொழிலின் பல நிலைகளில் பெண்களின் உழைப்பு முக்கியமானது. குடும்ப வருமானத்துக்கும் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் அவர்கள் வலுசேர்க்கிறார்கள்.
2. கிளஸ்டர் பலம்
நுால், பின்னல், சாயமிடுதல், தையல், அச்சிடுதல், பேக்கிங் என ஆடை தயாரிப்புக்கான பல பணிகளும் ஒரே தொழில் வட்டாரத்தில் கிடைக்கின்றன. இந்த ஒருங்கிணைப்புதான் திருப்பூரின் வேகம்.
3. தண்ணீர் வெற்றி
சாயக்கழிவு நீர் மேலாண்மையில் எதிர்கொண்ட சவால்களுக்குத் தீர்வாக, சுத்திகரிப்பு மற்றும் நீர் மறுசுழற்சிக் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அனுபவத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதே அடுத்த இலக்கு.
4. டாலர் கனெக்ட்
உலகச் சந்தையின் விலை மாற்றங்களும் வாங்குபவர்களின் தேவைகளும் திருப்பூரின் உற்பத்தியை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன. உலகத்துடன் இணைந்திருப்பதே இந்த நகரத்தின் வணிகப் பலம்.
5. ஊர் பலம்
மங்கலம், பல்லடம், அவிநாசி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் தொழிலாளர்களும் துணைத் தொழில் நிறுவனங்களும் திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிக்கின்றன. நகரத்தின் பலம் அதன் எல்லைகளைக் கடந்திருக்கிறது.
6. வேலை வாய்ப்பு
பின்னலாடை உற்பத்தி முதல் அச்சிடுதல், தரப் பரிசோதனை, பேக்கிங் வரை பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. திறனையும் அனுபவத்தையும் வளர்த்துக்கொண்டால் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கின்றன.
7. நம்பிக்கை வணிகம்
தரத்தின் மீதான நம்பிக்கை, காலத்துக்குள் சரக்கு அனுப்புதல், நீண்டகால வணிக உறவுகள் ஆகியவை திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்கின்றன. நம்பிக்கையே அடுத்த ஆர்டருக்கான முதல் முதலீடு.
8. நான்-ஸ்டாப் உற்பத்தி
தையல் முடிந்ததும் வேலை முடிவதில்லை. அயர்னிங், தரப் பரிசோதனை, பொட்டலமிடுதல், சரக்கு அனுப்புதல் என உற்பத்திப் பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன.
9. முதலாளி பயணம்
சிறிய பணிகளில் தொடங்கி, அனுபவத்தின் மூலம் சொந்த நிறுவனங்களை உருவாக்கியவர்கள் திருப்பூரின் வளர்ச்சிக் கதையில் முக்கியமானவர்கள். உழைப்பிலிருந்து தொழில்முனைவுக்கு உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்கின்றன.
10. சொந்த பிராண்ட்
பிற நிறுவனங்களுக்காக ஆடைகளைத் தயாரித்த அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி, சொந்த வணிகக் குறியீட்டை உருவாக்கலாம். தயாரிப்பாளராக இருப்பதிலிருந்து சொந்தப் பெயரில் விற்பனையாளராக மாறுவதே அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி.

நெக்ஸ்ட் லெவல்


1. கழிவு வருமானம்
துணிக்கழிவுகளை மறுசுழற்சி நூல், புதிய துணிகள், பைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களாக மாற்றலாம். கழிவைக் குறைப்பதுடன் புதிய வருமானத்தையும் உருவாக்க முடியும்.
2. டிசைன் மையம்
திருப்பூர் ஆடைகளைத் தயாரிக்கும் இடமாக மட்டுமல்லாமல், புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்கும் மையமாகவும் வளர வேண்டும். தனித்துவமான வடிவமைப்பு தயாரிப்புக்கு கூடுதல் மதிப்பைத் தரும்.
3. விரைவுப் போக்குவரத்து
துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள், ரயில் சரக்குப் போக்குவரத்து மையங்களுடனான இணைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். நேரமும் செலவும் குறைந்தால் போட்டித்திறன் அதிகரிக்கும்.
4. இளைய பிராண்ட்
கல்லூரி மாணவர்கள்கூடத் தங்களுக்கென ஆடை வணிகக் குறியீட்டை உருவாக்கலாம். சிறிய குழுக்களுக்கான ஆடைகளில் தொடங்கி, இணைய விற்பனை வழியாகப் புதிய சந்தையை அடையலாம்.
5. மென்பொருள் வாய்ப்பு
உற்பத்திக் கணக்கு, சரக்கு இருப்பு, ஆர்டர் கண்காணிப்பு போன்றவற்றுக்கான மென்பொருட்களை உள்ளூர் இளைஞர்களே உருவாக்கலாம். ஆடைக்கு அப்பாலும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
6. சந்தை விரிவு
அமெரிக்காவைத் தாண்டி ஜப்பான், தென் கொரியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் உள்ளிட்ட புதிய சந்தைகளை ஆராய வேண்டும். பல நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குவது ஒரே சந்தையைச் சார்ந்திருக்கும் ஆபத்தைக் குறைக்கும்.
7. பருத்தி இணைப்பு
உள்நாட்டுப் பருத்தி, நுால் உற்பத்தி, பின்னலாடை உற்பத்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். மூலப்பொருள் கிடைப்பையும் விலை நிலைத்தன்மையையும் மேம்படுத்தும் வழிகளை ஆராய வேண்டும்.
8. வீட்டுப் பணி
தரப் பரிசோதனை, வடிவமைப்பு, கணக்குப் பணி போன்றவற்றில் வீட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய பணிகளை உருவாக்கலாம். பொருத்தமான பணிகளில் தரமும் பாதுகாப்பும் உறுதிசெய்யப்பட்டால் பெண்களின் பங்கேற்பு அதிகரிக்கும்.
9. திறன் பயிற்சி
நிறுவனங்களும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் இணைந்து பணியாளர்களை உருவாக்கலாம். இயந்திர இயக்கம், தரக் கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளித்தால் திறன் பற்றாக்குறையைக் குறைக்கலாம்.
10. பசுமை வளர்ச்சி
குறைந்த நீர், குறைந்த மின்சாரம், குறைந்த கழிவுடன் அதிக மதிப்பை உருவாக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் உற்பத்தியும் செலவுக் கட்டுப்பாடும் இணைவதே நீண்டகால வெற்றி.



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