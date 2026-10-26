வெற்றித் திருநகர்! உலகச் சந்தையில் அடுத்த பாய்ச்சல்
வெற்றித் திருநகர்! உலகச் சந்தையில் அடுத்த பாய்ச்சல்
UPDATED : அக் 18, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:34 PM
- நமது நிருபர் குழு -
நாளை விஜயதசமி; இது, புது ஏடு தொடங்கும் நாள் மட்டுமல்ல; புதிய வெற்றியை எழுதத் தொடங்கும் நாள்.
உலக வரைபடத்தில் திருப்பூர் என்ற பெயர் ஒரு புள்ளி அல்ல; ஓர் அடையாளம். தொழில்முனைவோர் ஆயிரக்கணக்கானோரின் துணிச்சலும், தொழிலாளர் லட்சக்கணக்கானோரின் உழைப்பும் சேர்ந்து உருவாக்கிய அடையாளம். இதன் அடுத்த இலக்கு இன்னும் விரிவான சந்தை, உயர்ந்த உற்பத்தித்திறன், அதிக வேலைவாய்ப்புகள். விஜயதசமி நாளில் இந்தப் பின்னலாடை நகரின் பயணத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, அடுத்த கட்டத்துக்கான வாய்ப்புகளும் சவால்களும் ஒருசேரத் தெரிகின்றன.
தொடங்கிய கதை
ஒரு காலத்தில் சில இயந்திரங்களுடன் தொடங்கிய நிறுவனங்கள், இன்று உலக நாடுகளுக்கு ஆடைகளை அனுப்புகின்றன. அந்த வளர்ச்சி ஒரே நாளில் வந்ததல்ல. புதிய ஆர்டர்களைத் தேடிய தொழில்முனைவோர், காலக்கெடுவுக்குள் உற்பத்தியை முடித்த தொழிலாளர்கள், தரத்தில் சமரசம் செய்யாத நிறுவனங்கள் எனப் பலரது உழைப்பில் உருவானது திருப்பூரின் அடையாளம்.
திறந்த கதவுகள்
இந்த அடையாளத்தை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. வரி நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்துதல், திரும்பப்பெற வேண்டிய தொகைகளை விரைவாக வழங்குதல், தொழில் அனுமதிகளைத் தாமதமின்றி வழங்குதல் போன்ற மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தால், நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கம் மேம்படும். ஆனால், திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கான அடுத்த வாய்ப்புகள் உலகச் சந்தைகளிலும் காத்திருக்கின்றன.
வரியில்லா வாய்ப்பு
அமெரிக்கச் சந்தையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், பல்வேறு நாடுகளிலும் வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும். பிரிட்டனுடன் இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் 2026 ஜூலை 15 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அதன் நடைமுறைப்படுத்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. சுவிட்சர்லாந்து, நார்வே, ஐஸ்லாந்து, லீக்டன்ஸ்டைன் ஆகிய நான்கு நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய தடையற்ற வர்த்தகக் கூட்டமைப்புடனான ஒப்பந்தமும் 2025 அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தங்களில் ஆடைகளுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக்கொண்டால், திருப்பூரின் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் விரிவடையலாம்.
ஒருங்கிணைந்த முயற்சி
இந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதில் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்துக்கு முக்கியப் பங்கு இருக்கிறது. வெளிநாட்டுச் சந்தை வாய்ப்புகள், அரசின் கொள்கைகள், கட்டமைப்பு வசதிகள், போட்டித்திறன் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி அவசியம். ஒரு சிறு நிறுவனம் தனியாக வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவது சவாலானது. தொழில் அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதலும் ஒருங்கிணைப்பும் அந்த முயற்சிக்குத் துணையாக அமையும்.
உள்நாட்டுக் கொடி
வெளிநாட்டுச் சந்தையைத் தேடும் அதே நேரத்தில், இந்தியாவுக்குள்ளும் திருப்பூரின் கொடி பறக்க வேண்டும். இதற்காகத் தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்கமான 'சைமா'வும், திருப்பூர் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கமான 'டிக்மா'வும் இணைந்து 'டாக் ஃபேர்ஸ்-2027' என்ற 'திருப்பூர் அப்பேரல் கனெக்ட்' கண்காட்சியை ஜனவரி 3 முதல் 5 வரை ஐ.கே.எப். வளாகத்தில் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளன. உள்நாட்டு மொத்த விற்பனையாளர்கள், வினியோகஸ்தர்கள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஆகியோருடன் நேரடித் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி, புதிய வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது இதன் நோக்கம். ஏற்றுமதியில் மட்டுமல்ல; இந்தியச் சந்தையிலும் திருப்பூர் தயாரிப்புகளுக்கு விரிவான இடத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி இது.
கொள்கைத் துணை
இந்த வளர்ச்சிக்கு அரசின் கொள்கைகளும் துணை நிற்க வேண்டும். பின்னலாடைத் துறைக்கெனத் தனி வாரியம் அமைக்கும் முயற்சி அதிகாரப்பூர்வமாக முன்னெடுக்கப்பட்டால், தொழில்துறையின் தேவைகளை ஒருங்கிணைத்துத் தீர்வு காண முடியும். மாநில ஜவுளிக் கொள்கை, பசுமை மின்சாரத்துக்கான ஊக்கங்கள், சிறு தொழில் பூங்காக்கள் போன்ற திட்டங்கள் அறிவிப்புகளோடு நின்றுவிடாமல், நிறுவனங்களின் செலவுகளைக் குறைத்து நடைமுறைப் பலன்களைத் தர வேண்டும்.
திறன் தேவை
இயந்திரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இணையாகத் தொழிலாளர்களின் திறன்களும் வளர வேண்டும். புதிய உற்பத்தி முறைகள், கணினி வழி வடிவமைப்பு, தரப் பரிசோதனை, தானியக்கம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை. தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட்டால், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் நிறுவனங்களுக்குத் திறமையான பணியாளர்களும் கிடைப்பார்கள்.
இளைய தலைமுறை
இளம் தொழில்முனைவோருக்கு இங்கே புதிய பாதைகள் திறந்திருக்கின்றன. இதுவரை பிற நிறுவனங்களுக்காக ஆடைகளைத் தயாரித்துக் கொடுக்கும் பணியில் இருந்தவர்கள், இனி சொந்த வணிகக் குறியீட்டையும் உருவாக்கலாம். அப்பா காலத்தில் பத்து இயந்திரங்களில் பிற நிறுவனங்களின் பெயரில் உள்ளாடைகளைத் தைத்திருக்கலாம். மகன் காலத்தில் அதே பத்து இயந்திரங்களில் தனது பெயரில் ஒரு வணிகக் குறியீட்டை உருவாக்கி, இணையம் வழியாக நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களிடம் விற்கலாம். ஆடை வடிவமைப்பு, துணிக்கழிவு மறுசுழற்சி, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி எனப் புதிய தொழில்களுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன.
பொறுப்பான உற்பத்தி
சாயக்கழிவு மேலாண்மை, நீர் மறுசுழற்சி, மின்சாரச் செலவு, தொழிலாளர் நலன் ஆகியவற்றிலும் தொடர்ந்து கவனம் தேவை. உலகச் சந்தையில் நீண்டகாலம் நிலைக்க, தரமான தயாரிப்புகளுடன் பொறுப்பான உற்பத்தி முறைகளும் அவசியம்.
புதிய தொடக்கம்
நாளை விஜயதசமி. திருப்பூரைப் பொறுத்தவரை, அது இன்னொரு தொழிற்சாலையின் தொடக்கமாக இருக்கலாம்; புதிய ஏற்றுமதி ஆர்டராக இருக்கலாம்; புதிய வணிகத் தொடர்பாக இருக்கலாம்; ஒரு இளைஞன் தொடங்கும் நிறுவனமாகவும் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு புதிய முயற்சியும் இந்த நகரத்தின் வளர்ச்சியில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதும்.
சில இயந்திரங்களில் தொடங்கிய பயணம், உலகச் சந்தை வரை வந்திருக்கிறது. அடுத்த பயணம் புதிய சந்தைகளையும் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் புதிய தலைமுறைத் தொழில்முனைவோரையும் நோக்கியது. திருப்பூரின் வெற்றி என்பது ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதில் மட்டுமல்ல; அந்த உற்பத்தியின் மூலம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும், குடும்பங்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்துவதிலும் இருக்கிறது. அந்த உழைப்பும் துணிச்சலும் தொடரும் வரை, திருப்பூரின் வெற்றிப் பயணத்துக்கு முடிவில்லை. வெற்றித் திருநகரின் அடுத்த அத்தியாயம் நாளை தொடங்கட்டும்.