சேலம், திருவண்ணாமலை பஸ்கள் புறப்படும் இடம் திடீர் மாற்றம்?
சேலம், திருவண்ணாமலை பஸ்கள் புறப்படும் இடம் திடீர் மாற்றம்?
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
திருப்பூர்: இதுவரை இல்லாத வகையில், சேலம், திருவண்ணாமலை பஸ்கள் புறப்படும் இடத்தை மாற்ற போக்குவரத்து போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஊத்துக்குளி, பெருந்துறை, பவானி, சங்ககிரி வழியாக சேலத்துக்கும், அரூர் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளதால், வரும் 5ம் தேதி முதல் 7ம் தேதி வரை சேலம், திருவண்ணாமலை சிறப்பு பஸ்களை பல்லடம் ரோடு, தென்னம்பாளையம் அல்லது புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்புறத்தில் இருந்து இயக்க போக்குவரத்து போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
இதற்காக, கடந்த இரு நாட்களாக போக்குவரத்து போலீஸ் உதவி கமிஷனர் தலைமையில் இரு இடங்களில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பு இன்று அல்லது நாளை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திடீர் மாற்றம் ஏன்?
பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் சுரங்கப்பாதை பணிகள் நடந்தபோதுகூட, சேலம், திருவண்ணாமலை பஸ்கள் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து செல்வது தடுக்கப்படவில்லை. இதுவரை மாற்றப்படாத வழித்தடத்தை தற்போது மாற்றுவதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்.
மற்ற வழித்தடங்களைவிட சேலம், திருவண்ணாமலைக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு. இதை கருத்தில் கொள்ளாமல் புறப்படும் இடத்தை மாற்றினால், பயணிகள் அலைச்சலுக்கு ஆளாவார்கள் என பொதுமக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.