﻿ வடிகால் திடீர் மூடல்; பொதுமக்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:00 AM
பல்லடம்: பல்லடம் நகராட்சி 15-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ராம் நகர் பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இவற்றுக்கு இடையே உள்ள மழைநீர் வடிகால் வழியாகச் செல்லும் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அருகில் உள்ள ஓடையில் கலக்கிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த வடிகாலின் ஒரு பகுதி, திடீரெனத் தனியாரால் மூடப்பட்டுள்ளது.
இதனால் கழிவுநீர் முழுவதும் தேங்கி நின்று, கொசுக்கள் உற்பத்தியாகிக் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், குடியிருப்புகளை ஒட்டியே 7 அடி ஆழமுள்ள இந்த வடிகால் இருப்பதால், தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரால் அருகில் உள்ள வீடுகளின் சுவர்கள் விரிசல் விட்டு இடியும் நிலையில் உள்ளன. சிலர் வீடுகளைக் காலி செய்தும் சென்றுவிட்டனர்.
குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த விவகாரம் குறித்து வார்டு கவுன்சிலர், நகராட்சி கமிஷனர் மற்றும் கலெக்டர் வரை மனு கொடுத்தும் இதுவரை அதிகாரிகள் யாரும் எட்டிப் பார்க்கவில்லை.
மழைநீர் வடிகாலில் உள்ள குப்பைகளை முழுமையாகத் துார்வாரி, தண்ணீர் தடையின்றிச் செல்ல உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.