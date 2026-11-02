ஊராட்சி செயலர்கள் திடீர் ‘டிரான்ஸ்பர்’

UPDATED : நவ 01, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
பல்லடம்: பல்லடம் வட்டாரத்தில், கிராம ஊராட்சி செயலர்கள் திடீரென மாற்றம் செய்யப்பட்டது பரபப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பல்லடம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட, செம்மிபாளையம் ஊராட்சி செயலர் சுரேஷ்குமார், வடுகபாளையம் ஊராட்சிக்கும், அங்கு பணியாற்றிய, பிரபு சங்கர், கரைப்புதுாருக்கும், மாற்றப்பட்டனர். இதேபோல், சுக்கம்பாளையம் செயலர் கண்ணப்பன், செம்மிபாளையத்துக்கும், மாணிக்காபுரம் செயலர் காளிச்சாமி, சுக்கம்பாளையம் (பொறுப்பு) செயலாளராகவும் மாற்றப்பட்டனர்.
உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று, அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபா கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. இதற்கிடையே, பணியிட மாறுதல் உத்தரவின்படி இன்றே (நேற்று) அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என பி.டி.ஓ., உத்தரவிட்டதால், மாறுதல் செய்யப்பட்ட செயலர்கள் அந்தந்த ஊராட்சிகளில் பொறுப்பேற்றனர். கிராம சபா மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை தினத்தில், ஊராட்சி செயலர்கள் உடனடியாக பணியிடமாவது செய்யப்பட்டது, பல்லடம் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இது குறித்து, பல்லடம் பி.டி.ஓ., சரவணனிடம் கேட்டதற்கு, ‘‘புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையில், நிர்வாக நலன் கருதி ஊராட்சி செயலர்கள் பணியிடமாறுதல் செய்யப்பட்டனர்,’’ என்றார்.