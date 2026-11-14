போதுமான பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்: ஹிந்து இளைஞர் முன்னணி கோரிக்கை
போதுமான பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்: ஹிந்து இளைஞர் முன்னணி கோரிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் சிரமமின்றி பயணம் செய்யும் வகையில், தேவைக்கேற்ப போதுமான பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என, ஹிந்து இளைஞர் முன்னணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அதன் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சண்முகம் அறிக்கை:
தமிழகத்தின் பல கிராமங்கள், மலைப்பகுதிகள், புறநகர் மற்றும் வளர்ந்து வரும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்குச் செல்ல போதுமான பஸ் வசதி இல்லை. காலை, மாலை நேரங்களில் பஸ்கள் பற்றாக்குறையால் மாணவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். கூட்ட நெரிசலில் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்ளும் நிலையும் உள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் உரிய நேரத்தில் கல்வி நிறுவனங்களுக்குச் செல்ல முடியாமல் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, மாணவர்கள் அதிகம் பயணிக்கும் வழித்தடங்களில் தேவைக்கேற்ப கூடுதல் பஸ்களை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இலவச பஸ் பயணத் திட்டம் முறையாகச் செயல்படுவதையும், பஸ் வசதி இல்லாமல் மாணவர்களின் பயணம் தடைபடாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.