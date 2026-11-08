துளி நீரும் பொன் தான்... மீண்டெழுமா மழைநீர் சேகரிப்பு இயக்கம்!
துளி நீரும் பொன் தான்... மீண்டெழுமா மழைநீர் சேகரிப்பு இயக்கம்!
ADDED : நவ 07, 2026 03:22 PM
விவசாயம், தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை ஆதாரமான தண்ணீரைப் பாதுகாப்பதில், 2001-லேயே மழைநீர் சேகரிப்பைக் கட்டாயமாக்கிய முன்னோடி மாநிலம் தமிழகம். ஆனால், முறையான கண்காணிப்பும் பராமரிப்பும் இல்லாததால், மழைநீரை முழுமையாகச் சேமிக்க முடியாமல் பெருமளவு வீணாகிறது.
ஏன் அவசியம்?
உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக இடம்பிடித்துள்ள சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி டாக்டர் அசோக்குமார் வீரமுத்து அளிக்கும் புள்ளிவிவரங்கள் இதன் அவசியத்தை உணர்த்துகின்றன.
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் 3,880 பில்லியன் கன மீட்டர் மழை பெய்தாலும், போதிய சேமிப்புக் கட்டமைப்புகள் இல்லாததால் பெருமளவு நீர் கடலில் கலந்து வீணாகிறது. தமிழகத்தின் நிலத்தடி நீராதார நிலையும் கவலை அளிப்பதாக உள்ளது.
மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் 2025-ம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் 22.61 பில்லியன் கன மீட்டர் நீர் நிலத்தடியில் புதிதாகச் சேர்கிறது. இதில் 15.04 பில்லியன் கன மீட்டர் (73.50 சதவீதம்) நீர் உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், கடந்த அக்டோபர் (2026) மாதம் வெளியான நீர்வளத்துறை தரவுகளின்படி, தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்துள்ளது. குறிப்பாக, திருவண்ணாமலையில் 3.88 மீட்டர், கோவையில் 3.45 மீட்டர், திருப்பூரில் 2.61 மீட்டர் அளவுக்கு நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது.
இந்திய அளவில், மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் 2025-ம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, ஆண்டுதோறும் 448.52 பில்லியன் கன மீட்டர் நீர் நிலத்தடியில் புதிதாகச் சேரும் நிலையில், அதில் 247.22 பில்லியன் கன மீட்டர் நீர் உறிஞ்சி எடுக்கப்படுகிறது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட 6,762 பகுதிகளில், 730 பகுதிகளில் இயற்கையாகக் கிடைக்கும் நீர்வளத்தைவிட அதிக அளவில் நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது.
இதே நிலை தொடர்ந்தால், பல பகுதிகளில் கிணறுகளும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளும் வறண்டு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் மேலும் சரியும் அபாயம் உள்ளது. எதிர்காலத்தில் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்துக்கான தண்ணீர் பற்றாக்குறை பெரும் நெருக்கடியாக மாறக்கூடும்.
எனவே, இனியும் தாமதிக்காமல் ஒவ்வொரு மழைத்துளியையும் சேமிக்க வேண்டும். பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும்.
வெறும் 100 சதுர மீட்டர் கூரைப்பரப்பில் 100 மி.மீ., மழை பெய்தாலே சுமார் 10 ஆயிரம் லிட்டர் நீரைச் சேமிக்க முடியும். இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் நீரை நிலத்தடியில் செலுத்துவதன் மூலம் நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும், குடிநீர் பற்றாக்குறையைக் குறைக்கவும், வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கவும் முடியும்.
மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது தனிநபர் விருப்பம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல; நாட்டின் எதிர்கால நீர்ப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் கடமையாகும்.
மாவட்ட வாரியாக சிறப்புச் செயல்திட்டம்
மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்துள்ள அரசு, இத்திட்டத்தை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தி, 'துளி' என்ற விழிப்புணர்வு இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன்படி, வீடுகள், பள்ளி, கல்லுாரிகள், தொழிற்சாலைகள், அரசு அலுவலகங்கள் என அனைத்துப் பகுதிகளிலும் மழைநீரைச் சேமிக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதோடு நின்றுவிடாமல், அவை முறையாகச் செயல்படுவதையும், அதன் மூலம் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியாகச் சிறப்புச் செயல்திட்டம் உருவாக்கி, அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆண்டுதோறும் கண்காணிப்பு அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.