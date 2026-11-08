ஏ.ஐ., எனும் அற்புதம்... வகுப்பறையில் ஒரு வியத்தகு புரட்சி! அரசுப்பள்ளி ஆசிரியையின் அசத்தல்
ஏ.ஐ., எனும் அற்புதம்... வகுப்பறையில் ஒரு வியத்தகு புரட்சி! அரசுப்பள்ளி ஆசிரியையின் அசத்தல்
ADDED : நவ 07, 2026 03:25 PM
‘‘இங்கிலீஷா... அது சுட்டுப்போட்டாலும் வராது’’ என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் ஒரு காலத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்தது. ‘‘மனப்பாடம் செய்து பாஸ் ஆனா போதும்’’ என்ற நிலையை மாற்றி, திருப்பூர் குமார் நகர் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களை ஆங்கிலத்தில் சரளமாகப் பேசவும் எழுதவும் வைத்து வருகிறார் ஆங்கில ஆசிரியை கல்பனா.
நவீன தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவை (ஏ.ஐ.,) வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கான கருவியாக மாற்றியுள்ள இவர், அரசுப் பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து, தனது விடாமுயற்சியால் ஆங்கிலப் புலமையை வளர்த்துக் கொண்டவர். மாநில நல்லாசிரியர் விருது முதல் மத்திய அரசின் விருது வரை பல்வேறு அங்கீகாரங்களைப் பெற்றுள்ள இவர், நவீன கற்பித்தல் முறைகள் குறித்து பிற மாநில ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்சியளித்து வருகிறார்.
டி.என். ஸ்பார்க், டிக்ஷா, டி.என். ஸ்கூல் லைவ் உள்ளிட்ட கல்வித் தளங்களுக்குப் பாடங்களைத் தயாரித்து வழங்குவதிலும் பங்களித்து வருகிறார். ஸ்கைப் மூலம் வெளிமாநில மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் வகுப்புகளை நடத்துவதுடன், ஆங்கில உச்சரிப்பை மேம்படுத்த பிரத்யேக ஆன்ட்ராய்டு செயலியையும் உருவாக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஆசிரியை கல்பனா கூறியதாவது:
மனப்பாடக் கல்வியைவிட திறன் சார்ந்த பயிற்சியே மாணவர்களுக்கு அவசியம். முன்பு ஒரு பாடத்துக்கான பயிற்சித் தாள்களைத் தயாரிக்க பல மணி நேரம் தேவைப்படும். தற்போது ஏ.ஐ., உதவியுடன் 10 நிமிடங்களில் அவற்றைத் தயாரிக்க முடிகிறது. அறிவியல், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பாடங்களில் மாணவர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் உடனடியாக விளக்கம் அளிக்க முடிகிறது. மாணவர்களின் கற்பனைத் திறனை வளர்க்கும் டிஜிட்டல் செயலிகளையும் வகுப்பறையில் பயன்படுத்துகிறோம்.
ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் வேலைவாய்ப்புகளைப் பறித்துவிடும் என்ற அச்சம் பலரிடம் உள்ளது. ஆனால், எந்தத் தொழில்நுட்பத்தையும் நாம் எதற்காக, எப்படிப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதில்தான் அதன் பயன் அடங்கியுள்ளது. மாணவர்களின் வயதுக்கேற்ற சிறிய டிஜிட்டல் காணொளிகள் மூலம் பாடங்களை எளிதாகப் புரிய வைக்கிறேன்.
தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் ஆசிரியருக்கு மாற்றாக முடியாது. ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்துவதுடன் நின்றுவிடுவதில்லை. மாணவர்களின் பயத்தைப் போக்கி, அவர்களின் மனநிலையைப் புரிந்துகொண்டு ஊக்கமளிக்கிறார். இந்த மனிதநேயத்தை எந்த இயந்திரத்தாலும் வழங்க முடியாது. குறைந்த நேரத்தில் அதிகப் பணிகளைச் செய்ய தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. தொழில்நுட்பம் நம் கைகளில் இருக்க வேண்டுமே தவிர, நாம் அதன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றுவிடக் கூடாது.
இந்த முயற்சிகளின் பலனாக, ஆங்கிலத்தில் பின்தங்கியிருந்த மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 55-ல் இருந்து 87 ஆக உயர்ந்துள்ளது. பொதுத்தேர்வுகளிலும் தொடர்ந்து 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற முடிந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.