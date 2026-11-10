மழைக்காலத்தின் விசித்திர விருந்தாளிகள்: பூமிக்கு கிடைக்கும் ஆயுள் ரேகை
மழைக்காலத்தின் விசித்திர விருந்தாளிகள்: பூமிக்கு கிடைக்கும் ஆயுள் ரேகை
ADDED : நவ 07, 2026 03:25 PM
வானத்தில் கருமேகத்திரள்; குளிர்ந்த காற்று வீசத் தொடங்கியதும் சுற்றுப்புறங்களில் விதவிதமான விசித்திரப் பூச்சிகள் தென்படத் தொடங்கும். பலரும் இவற்றைத் தொல்லையாகக் கருதி ஒதுக்குகின்றனர். ஆனால், இவை இடையூறுகள் அல்ல; பூமியின் அத்தியாவசியத் துாதுவர்கள் என்கிறார் சுற்றுச்சூழல் எழுத்தாளர் கோவை சதாசிவம்.
அவர் கூறியதாவது:
மழைக்காலம் தொடங்கும் முன், இதுவரை பார்த்திராத பலவகையான பூச்சிகள் தோன்றத் தொடங்கும். அவற்றில் சிவப்பு நிற உடலிலும், முதுகில் இரண்டு கருப்புப் புள்ளிகளுடனும் காணப்படும் பதித்திக்கரைப் பூச்சியும் ஒன்று. இதேபோன்ற தோற்றத்தில் உலகம் முழுவதும் 300-க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. வெல்வெட் பூச்சிகள், பொன் வண்டுகள், மரவட்டைகள் எனப் பல உயிரினங்களும் மழைக்காலத்தில் அதிகம் தென்படும்.
மழைக்குப் பின் வளரும் புதர்களையும் தாவரக் கழிவுகளையும் இயற்கைச் சுழற்சியில் அகற்றுவதில் இப்பூச்சிகளுக்குப் பங்கு உண்டு. அதேநேரத்தில், சில பூச்சிகள் மனிதர்களின் உடலில் ஊர்ந்தாலோ, கடித்தாலோ ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, புதர்கள் மற்றும் செடிகளுக்கு அருகில் செல்லும்போது கவனம் தேவை.
மழைக்குப் பின் புதர்கள் வளர்வதும், அவற்றைத் தேடி பூச்சிகள் வருவதும், அவற்றை உண்பதற்காகப் பறவைகள் வருவதும் இயற்கையின் தொடர் சுழற்சியாகும். மரங்களில் உதிரும் இலைச் சருகுகளையும் பூச்சிகள் உணவாகப் பயன்படுத்துகின்றன. அவற்றின் சிதைவுக்கும் மண்ணின் வளம் மேம்படுவதற்கும் உதவுகின்றன.
இந்தப் பூச்சிகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியும் குறுகிய காலத்தைக் கொண்டது. மழைக்காலத்துக்குப் பின் 34 நாட்கள் மட்டுமே வெளியில் தென்படும் சில வகைப் பூச்சிகள், அந்தக் காலத்துக்குள் இனப்பெருக்கம் செய்து மண்ணில் முட்டையிட்டு மறைந்துவிடுகின்றன.
நாம் சாதாரணமாகக் கடந்து செல்லும் இந்தச் சிறிய உயிரினங்கள், மண்ணின் இயற்கை வளத்தையும் உயிரியல் சுழற்சியையும் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மழைக்காலம் என்பது பூமிக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும் பருவம். எனவே, பூச்சிகளின் வருகையைத் தொல்லையாகக் கருதாமல், இயற்கையின் மறுமலர்ச்சியாகப் பார்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.