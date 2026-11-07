ஆதரவற்றோர் இல்லங்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் வழங்கல்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
அவிநாசி: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, அவிநாசி வட்டாரத்திலுள்ள ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் மற்றும் குழந்தைகள் காப்பகங்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தமிழக கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் கமலி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கருக்கம்பாளையம் ரமண சேவா ஆசிரமம், பழங்கரை மெர்சி ஆதரவற்றோர் இல்லம், காசி கவுண்டன்புதுார் ‘சீடு’ ஆதரவற்றோர் இல்லம், போத்தம்பாளையம் நியூ தெய்வா சிட்டி அறக்கட்டளை, கருவலுார் சங்கரா சேவாலயம், திருமுருகன்பூண்டி சிவ ஷர்மிளா ஆசிரமம், தண்ணீர்பந்தல் காலனி மரியாலயா ஆசிரமம், வஞ்சிபாளையம் மதர் தெரசா ஆசிரமம், அன்னுார் அனுக்ரஹ ஆசிரமம், குப்பனுார் ஹெச்.சி.ஏ. ஆசிரமம் உள்ளிட்ட ஆதரவற்ற இல்லங்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் அவிநாசி, திருமுருகன்பூண்டி, சேவூர், அன்னூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த த.வெ.க. நகர, ஒன்றிய மற்றும் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
ரோட்டரி கிளப்
திருப்பூர் கிங்ஸ் ரோட்டரி கிளப் சார்பில், தீபாவளியை முன்னிட்டு தமிழா கருணை இல்லம், முருகம்பாளையம் காது கேளாதோர் பள்ளி, மகிழ்ச்சி கருணை இல்லம், அன்னையர் முதியோர் இல்லம் ஆகிய இடங்களில் ஆதரவற்றோருக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் மற்றும் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.