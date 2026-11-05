/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை வழங்கல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:38 AM
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சேவூர்: துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் குடிநீர் ஆபரேட்டர்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர்களுக்கு, 4ம் ஆண்டாக மக்கள் சேவகன் அறக்கட்டளை சார்பில், புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
அவிநாசி ஒன்றியம், போத்தம்பாளையம் ஊராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் குடிநீர் ஆபரேட்டர்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர்களுக்கு மக்கள் சேவகன் அறக்கட்டளை சார்பில், 4ம் ஆண்டாக புத்தாடைகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி, தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில், அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.