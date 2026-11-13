/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சக்கர நாற்காலி வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:28 PM
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திருப்பூர்: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்றோர் எனப் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் திருப்பூர் மக்கள் அமைப்பு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, உடல் இயக்கக் குறைபாடுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் அன்றாட வாழ்க்கையை எளிதாக்கி, சுயசார்புடன் செயல்பட உதவும் வகையில், ஐந்து பேருக்கு சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், அமைப்பின் நிர்வாகிகள் பன்னீர்செல்வம், கோபால்சாமி, மேனகா, ரவிச்சந்திரன், செந்தில்குமார், வெள்ளிங்கிரி, சக்திவேல், பரமேஸ்வரி, ரக்க்ஷன், ஆனந்தபாபு, லீலாஜெகன், தேவிபிரியா, நித்தியானந்தன், சண்முகசுந்தரம், ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.