உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு: வக்கீல் சங்க விவரம் கேட்பு

UPDATED : நவ 01, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:32 PM
திருப்பூர்: வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவின் அடிப்படையில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் குறித்த விவரங்கள் மாவட்ட நீதிபதிகள் வாயிலாக கேட்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் நிறுவனக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பான ஒரு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கடந்த செப். 22ல் சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்தது. அதனை தொடர்ந்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அக். 26ம் தேதி அனைத்து மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிகளும், இது குறித்து தங்கள் மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளனர்.வழக்கறிஞர் சங்க பெயர் மற்றும் முகவரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள மனுக்கள் தொடர்பாக பதில் மனு தாக்கல் செய்த விவரம், வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் நிறுவன வலிமை தொடர்பான பரிசீலனைக்கான அம்சங்கள் குறித்து பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் தேதி மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பு ஆகிய விவரங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த விவரங்களை வரும், 6ம் தேதிக்குள் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை அளிக்கப்படவுள்ளது.
மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் நிர்வாகம், செயல்பாடுகள் மற்றும் நிறுவனக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த நடவடிக்கை, வழக்கறிஞர் அமைப்புகளின் எதிர்கால செயல்பாடுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனடிப்படையில் இவை உரிய வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என எண்ணுகிறோம்,’ என்றனர்.