கோவில்களில் சூரசம்ஹார விழா: வரும் 10ம் தேதி துவக்கம்
கோவில்களில் சூரசம்ஹார விழா: வரும் 10ம் தேதி துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:25 PM
உடுமலை: உடுமலை பகுதி கோவில்களில், சூரசம்ஹார பெருவிழா வரும் 10ம் தேதி துவங்குகிறது.
மடத்துக்குளம் தாலுகா பாப்பன்குளத்தில், ஞானதண்டாயுதபாணி கோவில் அமைந்துள்ளது. கோவிலில் சூரசம்ஹார பெருவிழா வரும் 10ம் தேதி காலை, 9:00 மணி மங்கள இசையுடன் துவங்குகிறது.
தொடர்ந்து விக்னேஷ்வர பூஜை, பகல், 10:00 மணி சுப்பிரமணியர் மாலா மந்திர ேஹாமம், மூலமந்திர ேஹாமம், அலங்கார பூஜை நடக்கிறது. மாலை, 6:00 மணிக்கு மேல், ராஜ அலங்காரம், தீபாராதனை, இரவு, 8:00 மணிக்கு இந்திர விமானத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா, இரவு, 9:00 மணிக்கு ராக்கால பூஜை நடக்கிறது.
வரும் 15ம் தேதி சிறுகால சந்தி பூஜை, பகல், 12:30 மணிக்கு வாழைத்தண்டு படையல் பூஜை, மாலை, 4:00 மணிக்கு நடை திருக்காப்பிடுதல், வீரவேல் முருகன் சூரசம்ஹாரத்துக்கு எழுந்தருளல், நவவீரர்கள் புடை சூழ ஸ்ரீ வீரபாகு தேவர் போர்க்கோலம் பூண்டு புறப்பாடு நடக்கிறது.
மாலை, 5:00 மணிக்கு மேல், சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது. வரும் 16ம் தேதி திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
* உடுமலை பிரசன்ன விநாயகர் கோவிலில், திருவிழாவையொட்டி வரும் 10ம் தேதி முதல் நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது.
வரும் 15ம் தேதி காலை, 8:30 மணி முதல் யாகசாலை வேள்வி, அபிேஷகம், அலங்காரம், மகா தீபாராதனையும். மதியம், 3:15 மணிக்கு வேல் வாங்கும் உற்சவம், மாலை, 4:00 மணி முதல் சுவாமி புறப்பாடு, கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம், மாலை, 6:30 மணிக்கு, மகாஅபிேஷகம், மகா தீபாராதனை நடக்கிறது.
வரும் 16ம் தேதி காலை, 10:30 மணிக்கு மேல், வள்ளி, தெய்வானை உடனமர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு, திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. இரவு, 7:00 மணிக்கு, வெள்ளி ரதத்தில், சுவாமி திருவிழா உலா நடக்க உள்ளது. ஏற்பாடுகளை விழாக்குழுவினர் செய்து வருகின்றனர்.