கந்தசஷ்டி பெருவிழாவில் நாளை சூரசம்ஹாரம்

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 04:52 PM
உடுமலை: உடுமலை சுற்றுப்பகுதி கோவில்களில், கந்த சஷ்டி பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான, சூரசம்ஹாரம் நாளை நடைபெறுகிறது.
மடத்துக்குளம் பாப்பான்குளம் ஞானதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில், நாளை (15ம் தேதி) காலை, 8:00 மணிக்கு சிறுகால சந்தி பூஜை, தீபாராதனை நடக்கிறது.
பகல், 12:30 மணிக்கு, படையல் பூஜை, அகத்தி கீரையுடன் குளித்தளிகை படையல் நிவேதனம், சஷ்டி விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் வாழைத்தண்டு படையல் பூஜை செய்கின்றனர்.
மாலை, 4:00 மணிக்கு, வீரவேல் முருகன் சூரசம்ஹாரத்திற்கு எழுந்தருளல், நவவீரர்கள் புடைசூழ ஸ்ரீ வீரபாகு தேவர் போர் கோலம் பூண்டு புறப்படுதல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. மாலை, 5:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரமும், வான வேடிக்கையும் நடக்கிறது.
இரவு, 8:30 மணிக்கு, ராக்கால வென்னீர் அபிேஷகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடக்கிறது. வரும் 16ம் தேதி மாலை, 5:00 மணி பக்தர்கள் திருமண சீர்வரிசைகள் எடுத்து வந்து, இரவு, 7:00 மணிக்கு மேல், திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.
இரவு, 8:30 மணிக்கு மேல் திருக்கல்யாண விருந்து நடக்கிறது. இதே போல், உடுமலை பிரசன்ன விநாயகர் கோவிலிலும் சூரசம்ஹாரம் மற்றும் திருக்கல்யாண வைபவத்துக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.