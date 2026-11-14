கந்தசஷ்டி விழாவில் நாளை சூரசம்ஹாரம்

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ADDED : நவ 13, 2026 11:04 PM
திருப்பூர்: கந்தசஷ்டி விழா, 10-ம் தேதி முருகன் கோவில்களில் விமரிசையாக துவங்கியது.
வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியருக்கு மகா அபிஷேகம், அலங்காரம், காப்பு அணிவித்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பக்தர்களும் காப்பு அணிந்து விரதம் துவங்கினர். நான்காம் நாளான நேற்று, கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன.
திருப்பூர் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில், உற்சவமூர்த்திகளுக்கு இளஞ்சிவப்பு நிற பூக்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
நல்லுார் ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் நாளை காலை 10:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கு மகா அபிஷேகம், அலங்கார பூஜைகள் நடைபெறும்.
மாலை 6:00 மணிக்கு அன்னை விசாலாட்சியிடம் சக்திவேல் பெறும் நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது.
திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுதசாமி கோவில், அலகுமலை முத்துக்குமார பாலதண்டாயுதபாணி கோவில், மாதப்பூர் முத்துக்குமாரசாமி கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களிலும் நாளை சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. சக்திவேல் பெற்ற முருகப்பெருமான், வீரபாகு உடன் சென்று கஜமுகாசுரன், சிங்கமுகாசுரன், தாரகாசுரன், சூரபத்மன் ஆகியோரை வதம் செய்து வெற்றிவாகை சூடுவதாக சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
வரும் 16-ம் தேதி ஸ்ரீவள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமானுக்குத் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து விரதம் இருந்த பக்தர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட உள்ளது.