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திருட்டு வழக்கில் 7 ஆண்டு தலைமறைவு ஆசாமி கைது

திருட்டு வழக்கில் 7 ஆண்டு தலைமறைவு ஆசாமி கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:56 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:56 AM

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காங்கேயம்:வெள்ளகோவில் ராஜீவ் நகரை சேர்ந்தவர் சரவணக்குமார், 43, டூவீலர் மெக்கானிக். கடந்த, 2019ல் பணிபுரிந்த இடத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்த முதியவரின் தங்க மோதிரத்தை திருடிய புகாரில் வெள்ளகோவில் போலீசார் கைது செய்தனர்.

காங்கேயம் ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது. இந்த வழக்கில் சரவணக்குமார் ஆஜராகாமல் ஏழு ஆண்டுகளாக தலைமறைவானார். இதையடுத்து கோர்ட் பிடிவாரண்டு பிறப்பித்த நிலையில், வெள்ளகோவில் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தவரை போலீசார் கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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