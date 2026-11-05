சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எதிரொலி ‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்கள் ‘கப்சிப்’
சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எதிரொலி ‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்கள் ‘கப்சிப்’
UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மது விற்பனை தொடர்பாக பல்வேறு புதிய நடைமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
புதிய நடைமுறைகளைக் கண்டித்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் முன்தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடைகளைத் திறக்காமல் தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர். இதையடுத்து, அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து பல இடங்களில் கடைகள் திறக்கப்பட்டன.
திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் சில பகுதிகளில் மதுக்கடைகள் வழக்கமான நேரத்தைக் கடந்து தாமதமாகத் திறக்கப்பட்டன. ஊழியர்கள் மத்தியில் போராட்டம் குறித்த கருத்துகள் நிலவியபோதும், தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தரப்பில்எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை.
இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மாநிலம் முழுவதும் 160 ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். இதன் எதிரொலியாக, மாவட்டத்தில் நேற்று அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் வழக்கம்போல் திறக்கப்பட்டு மது விற்பனை நடைபெற்றது. போராட்டம் குறித்த பேச்சு எழுந்திருந்த நிலையில், சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எச்சரிக்கையால் ஊழியர்கள் அமைதியாக தங்களின் பணியைத் தொடர்ந்தனர்.