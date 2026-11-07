அளவான இனிப்பு... ஆரோக்கியமான தீபாவளி! மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட சித்த மருத்துவர் அறிவுரை
அளவான இனிப்பு... ஆரோக்கியமான தீபாவளி! மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட சித்த மருத்துவர் அறிவுரை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
திருப்பூர்: வரும், 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில்,‘ பண்டிகை காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவையற்ற, வயிறுக்கு உபாதை தரும் உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ள கூடாது,’ என, சித்த மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்குகின்றனர்.
இது குறித்து, திருப்பூர் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் கவிதா கூறியதாவது:
இனிப்பு விஷயத்தில் சற்று கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். பண்டிகை என்ற மகிழ்ச்சியில் அளவுக்கு அதிகமாக இனிப்பு, நெய் மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த பலகாரங்களைச் சாப்பிடுவது செரிமானக் கோளாறுகளை உண்டாக்கும். எனவே, அவற்றை அளவோடு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வெல்லம், தேன், பேரீச்சம்பழம் போன்றவற்றில் செய்த இனிப்புகளிலும் கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது; எனவே அவற்றையும் அதிகமாகச் சாப்பிடக் கூடாது. பொரித்த உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். அதிக எண்ணெயில் பொரித்த கார வகைகள் மற்றும் தீனிப் பண்டங்களையும் குறைவாகவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முறுக்கு, சீடை, ஓமம் சேர்த்த உணவு பயன் தரும். சிறுதானிய லட்டு சாப்பிடலாம். சர்க்கரைநோய், ரத்தக்கொதிப்பு மற்றும் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி தவிர்ப்பது அவசியமாகும். ஒரு வேளை அதிக உணவு அல்லது பலகாரங்களைச் சாப்பிட்டால், அடுத்த வேளை உணவை எளிதாகச் செரிமானமாகும் கஞ்சி அல்லது பழங்களாக எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.
இனிப்புகள் சாப்பிட்ட பின் தாகத்திற்கு சாதாரண குளிர்ந்த நீரைக் குடிப்பதைத் தவிர்த்து, வெதுவெதுப்பான நீர் அல்லது சீரகம், சுக்கு கலந்த நீரைக் குடிக்கலாம். இது வயிற்றுப் உப்பசம் மற்றும் செரிமானச் சிக்கல்களைத் தடுக்கும். அளவோடு உண்டு, ஆரோக்கியத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். மாவட்ட சித்த மருத்துவமனை உட்பட, சித்த மருத்துவமனைகளில் தீபாவளி உணவுகள் ஜீரணமாக கபசுர குடிநீர், தாளிசாதி சூரணம் வினியோகிக்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.