‘தாய்மாமன்’ தங்க மோதிர திட்டம் அரசு மருத்துவமனையில் துவக்கம்
‘தாய்மாமன்’ தங்க மோதிர திட்டம் அரசு மருத்துவமனையில் துவக்கம்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:16 PM
உடுமலை: உடுமலை அரசு மருத்துவமனையில், அரசின் ‘தாய்மாமன்’ தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஒரு கிராம் எடையிலான மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை, அரசு செப்., 28ல் துவக்கியது.
அப்போது, தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் காரணமாக, தேர்தல் விதிமுறைகள் படி, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் துவக்கப்படவில்லை.
திட்டம் துவக்கப்பட்ட போதிருந்து தற்போது வரை, உடுமலை அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த, 294 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் பணி நேற்று துவங்கியது.
உடுமலை அரசு மருத்துவமனையில், மருத்துவ அலுவலர் கலைச்செல்வி உள்ளிட்ட குழுவினர் முதற்கட்டமாக, 25 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கினர்.
இனி, அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, தாய்மார்கள் பிரசவித்து வீடு திரும்பும் நாளிலேயே, தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என, திருப்பூர் கலெக்டர் மனிஷ்நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார்.