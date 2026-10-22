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சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழ்ச்செல்வனுக்குப் பாராட்டு
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழ்ச்செல்வனுக்குப் பாராட்டு
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 11:24 PM
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திருப்பூர்: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு, பதியம் இலக்கிய அமைப்பு சார்பில் பாராட்டு விழா, திருப்பூர் ஹார்வி குமாரசாமி மண்டப வளாகத்திலுள்ள திருவருள் அரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. கார்த்திக் தலைமை வகித்தார்.
மங்கலம் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் முத்துராமலிங்கம், சிவில் இன்ஜினியர் அசோசியேஷன் முன்னாள் தலைவர் ரமேஷ் முன்னிலை வகித்தனர். ஆனந்தபிரபு வரவேற்றார்.
மணிகண்ட பிரபு, பாலா, ஜானகி ஆகியோர் தமிழ் சிறுகதையின் ஆரம்ப கால பங்களிப்பு, தமிழ் சிறுகதையில் பெண் படைப்பாளிகள் குறித்து பேசினர். சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ‘தமிழ்ச் சிறுகதையின் தடங்கள்’ நுால் ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வன் பாராட்டப்பட்டார். முன்னதாக, மாணவி யாழிசையின் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.