/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/‘தட்கல்’ ரயில் டிக்கெட் அரை மணி நேரத்தில் காலி
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
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திருப்பூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல இன்று (நவ.,6) திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது.
சென்னை, மதுரை, நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்குச் செல்ல டிக்கெட் பெற, காலை 6:00 மணி முதலே நுாற்றுக்கணக்கானோர் காத்திருந்தனர். காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு கவுன்டர் திறக்கப்பட்டதும், டிக்கெட் பெற முண்டியடித்தனர். ஆனால், அரை மணி நேரத்துக்குள் ‘தட்கல்’ டிக்கெட்கள் அனைத்தும் விற்றுத் தீர்ந்தன. ‘ஆன்லைன்’ முன்பதிவிலும் டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள், ஸ்டேஷனுக்கு நேரில் வந்தும்கூட டிக்கெட் கிடைக்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.