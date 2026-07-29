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பிரின்டிங் ஆலைகள் விரிவாக்கத்துக்கு அனுமதி கொடுங்க! அமைச்சரிடம் 'டெக்பா' வேண்டுகோள்

பிரின்டிங் ஆலைகள் விரிவாக்கத்துக்கு அனுமதி கொடுங்க! அமைச்சரிடம் 'டெக்பா' வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:06 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:06 AM

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திருப்பூர்: நீண்ட நாட்களாக இயங்கி வரும் பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், விரிவாக்க பணிகளை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டுமென, சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சரிடம், 'டெக்பா' சங்கத்தினர் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளனர்.

திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தியில் சாயம், பிரின்டிங், எம்பிராய்டரிங் போன்ற சேவை பணிகள் மிகமுக்கியம். மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆடை உற்பத்திக்கு ஆதாரமாக உள்ளன. கடந்த, 30 ஆண்டுகளாக, சாய ஆலைகளும், பிரின்டிங் நிறுவனங்களும் இயங்கி வருகின்றன. கிராமப்புறமாக இருந்த பகுதிகள், தொழிற்சாலைகளை சுற்றிலும் வேகமாக வளர்ந்துவிட்டன.

தொழிற்சாலைகளை சுற்றிலும், புதிய குடியிருப்பு பகுதிகள் வந்துவிட்டன. இந்நிலையில், பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், தேவையான விரிவாக்கம் செய்ய தயாராகி வருகின்றனர். இருப்பினும், கலவை குடியிருப்பு பகுதி என்பதால், அனுமதிக்க முடியாது என்று, மாமசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் கையை விரித்துவிட்டது. பின்னலாடை தொழிலின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக, ஒவ்வொரு தொழிலும் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகின்றன. பிரின்டிங் நிறுவனங்களும், நவீன இயந்திரங்களை நிறுவ வேண்டியது அவசியமாகிறது. பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், அதிக சப்தமின்றி, அமைதியாக இயங்க கூடியவை.

கழிவு அதிகம் சேராது என்றாலும், சுத்திகரித்து வெளியேற்ற, தனி சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பை அமைக்கின்றன. ஏறத்தாழ, 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், புதிய இயந்திரங்களை பொருத்தி, விரிவாக்கம் செய்ய, தடையில்லாமல் அனுமதி பெற வேண்டுமென, 'டெக்பா' சங்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது. 'டெக்பா' சங்க நிர்வாகிகள் நேற்று முன்தினம் சென்னை சென்று, தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவை சந்தித்து, கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

உறுதியளித்த அமைச்சர்

திருப்பூரில், 20 முதல் 30 ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், தேவையான விரிவாக்கம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே உரிமம் பெற்ற ஆலைகள், விரிவாக்கம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டுமென, அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். அதேபோல், பிரின்டிங் நிறுவனங்களின் உரிமத்தை புதுப்பித்து கொடுக்க வேண்டும். மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த தயாராக உள்ளன. கடந்த, 2014ல் அரசு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அனுமதி வழங்கியது. அதை பின்பற்றி, தற்போதும் உரிமம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டுமென வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் கலந்துபேசி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக, அமைச்சரும் உறுதி அளித்துள்ளார்.

- -ஸ்ரீகாந்த்

'டெக்பா' சங்க தலைவர்

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