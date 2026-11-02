அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் நுாற்றுக்கணக்கில் வீடுகள் காலி
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் நுாற்றுக்கணக்கில் வீடுகள் காலி
UPDATED : நவ 02, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:36 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே பெரும்பாளியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 130 வீடுகள் ஓராண்டாகியும் காலியாக உள்ளதால், அவற்றை பயனாளிகளுக்கு ஒதுக்கி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சுக்கம்பாளையம் ஊராட்சி, பெரும்பாளியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 8 தளங்களுடன் 432 வீடுகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்த இங்கு, 302 வீடுகளுக்கு பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 130 வீடுகள் இன்னும் காலியாக உள்ளன.
இதேபோல், திருப்பூர், பெருந்தொழுவு, அவிநாசி பகுதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலும் நுாற்றுக்கணக்கான வீடுகள் காலியாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வழிப்பாதைகளை ஆக்கிரமித்து ஆபத்தான சூழலில் வசிப்பவர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு இத்தகைய குடியிருப்புகளை ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பயனாளிகள் தேர்வை விரைந்து முடித்து, காலியாக உள்ள வீடுகளை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.