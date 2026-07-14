காலிக்குடங்களுடன் முற்றுகை போராட்டம்: அனிக்கடவில் பரபரப்பு
காலிக்குடங்களுடன் முற்றுகை போராட்டம்: அனிக்கடவில் பரபரப்பு
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:05 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
உடுமலை: குடிநீர் தட்டுப்பாட்டுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகளைக்கண்டித்து ஊராட்சி அலுவலகத்தில், அனிக்கடவு சுற்றுப்பகுதி கிராம மக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், பல மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
குடிமங்கலம் ஒன்றியம், அனிக்கடவு ஊராட்சியில் அனிக்கடவு, ராமச்சந்திராபுரம், சிந்திலுப்பு, நாகூர் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இக்கிராமங்களுக்கு, திருமூர்த்தி அணையை ஆதாரமாகக்கொண்ட கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தின் வாயிலாக குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
திட்டத்தின் கடைக்கோடியில் அமைந்துள்ள அனிக்கடவு ஊராட்சிக்கு, கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் இருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு குடிநீர் வழங்கப்படுவதில்லை.
கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக குடிநீர் வராமல் பாதித்த மக்கள், ஊராட்சி, ஒன்றிய நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
ஆவேசமடைந்த கிராம மக்கள், மா.கம்யூ., கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர், நேற்று காலை ஊராட்சி அலுவலகத்தில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து கோஷமிட்டனர்.
பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை வளாகத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டோம் என பெண்களும், கிராம மக்களும் தரையில் அமர்ந்து கொண்டனர்.
இது குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், குடிமங்கலம் இன்ஸ்பெக்டர் மகேஸ்வரி, குடிநீர் வடிகால் வாரிய உதவி பொறியாளர் சின்னசாமி உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, 'குடிநீருக்காக காலிக்குடங்களுடன் பல கி.மீ., துாரம் அலையும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். குடிப்பதற்கு லாயக்கற்ற, உப்புத்தண்ணீரை குடிநீராக பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. இதனால், பலருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது. நிரந்தர தீர்வாக நிர்ணயித்த அளவுக்கு திருமூர்த்தி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீர் வழங்க வேண்டும்,' என்றனர்.
குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் தரப்பில், அனிக்கடவு ஊராட்சிக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்கு குடிநீர் விரைவில் வழங்கப்படும். நீருந்து நிலையத்துக்கு, நாள்தோறும் 8,30,000 ஆயிரம் லிட்டர் கொடுப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என உறுதியளித்தனர்.
இதையடுத்து மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு, திரும்பிச்சென்றனர். போராட்டத்தால் பல மணி நேர பரபரப்பு நிலவியது.