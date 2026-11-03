நீரோடும் பாதையில் கழிவுகள் நல்லாற்றுக்கு வந்த சோதனை
நீரோடும் பாதையில் கழிவுகள் நல்லாற்றுக்கு வந்த சோதனை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:56 PM
அவிநாசி: அவிநாசி ஒன்றியம், கருவலுார் அருகே ராமநாதபுரம் ஊராட்சிக்கும், கருவலுார் பகுதிக்கும் இடையே நல்லாற்று நீர்வழிப் பாதை செல்கிறது. இந்த ஓடையில் ராமநாதபுரம் ஊராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் இறைச்சிக் கழிவுகள் மூட்டை மூட்டையாகக் கொட்டப்படுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.
கருவலுார் – - ராமநாதபுரம் சாலையில் உள்ள தரைமட்டப் பாலத்தின் அடிப்பகுதியிலும் சாக்கு மூட்டைகளில் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன. மறுபுறம் கருவலுார் ஊராட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீருடன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் மலைபோல் குவிந்துள்ளன. இறைச்சிக் கழிவுகள் அழுகி ஈக்கள் மொய்ப்பதால், நோய்த்தொற்று பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. துர்நாற்றம் காரணமாக அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் வசிப்போர் வீடுகளில் இருக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து புகார் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து, அவிநாசி தாசில்தார் ஜெகநாதன் நேற்று நேரில் ஆய்வு செய்தார். ஓடையில் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகளை ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் உடனடியாக அகற்ற உத்தரவிட்டார். மீண்டும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்க, ஊராட்சி சார்பில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தவும் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், குப்பைகளைக் கொட்டுவோர் மீது அபராதம் உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற எச்சரிக்கை அறிவிப்புப் பலகையை வைக்கவும் உத்தரவிட்டார். நல்லாற்றின் நீர்வழிப் பாதையைத் துாய்மையாகப் பராமரிக்க பொதுமக்கள், வணிகர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.