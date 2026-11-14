ஜவுளி தொழில்நுட்ப மைய திட்டத்துக்கு கருத்து கேட்கணும்! திருப்பூருக்கு உதவி! திருப்பூர் தொழில்துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
ஜவுளி தொழில்நுட்ப மைய திட்டத்துக்கு கருத்து கேட்கணும்! திருப்பூருக்கு உதவி! திருப்பூர் தொழில்துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 12:21 AM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் ஆண்டுக்கு ரூ.45 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான பின்னலாடை ஏற்றுமதியும், ரூ.30 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் உள்நாட்டு வர்த்தகமும் நடைபெறுகிறது. இதனை ரூ.1 லட்சம் கோடியாக உயர்த்த தொழில்துறையினர் இலக்கு நிர்ணயித்து, உற்பத்தி பெருக்கம், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆடை தயாரிப்பு உள்ளிட்ட முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
திருத்திய பட்ஜெட்டில் (2026 – 27), திருப்பூரில் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்திருந்தார். இதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தற்போது ரூ.25 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
செயற்கை இழைக்குமுக்கியத்துவம்
தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர் சங்க (சைமா) இணை செயலாளர் தாமோதரன் கூறியதாவது:
திருப்பூர் பின்னலாடை துறையின் வளர்ச்சிக்கு செயற்கை இழை ஆடை தயாரிப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அவசியம். குறிப்பாக, நைலான் ஆடை உற்பத்திக்கான நிட்டிங், டையிங் தொழில்நுட்பங்களில் மேம்பாடு தேவைப்படுகிறது. இத்துறையில் சீனா தொடர்ந்து முன்னேறி வரு கிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டே, திருப்பூரில் ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க ‘சைமா’ சார்பில் அரசிடம் விரிவான அறிக்கை அளிக்கப்பட்டது.
தற்போது ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. திட்ட அறிக்கையைஏதோ ஒரு நிறுவனம் தன்னிச்சையாகத் தயாரிக்கக் கூடாது. அனைத்து உற்பத்தியாளர் சங்கங்கள், சாய ஆலைகள் உள்ளிட்ட முக்கிய தொழில் துறையினருடன் ஆலோசித்து, அவர்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்க வேண்டும்.
செயற்கை இழை ஆடை உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான அம்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்புடன் ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைப்பது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.