‘டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்’: அதிகாரிகள் ஆலோசனை

UPDATED : அக் 16, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:17 PM
பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டத்தின் ஜவுளித் தொழிலை சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், மத்திய, மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடன் ‘டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்’ திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்லடத்தில் சர்வதேச ஜவுளி வர்த்தக மையம் அமைப்பதற்கான முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொழில் துறையை அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்குக் கொண்டு செல்வது, புதிய தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிப்பது, தொழில் துறையினரின் தேவைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அறிந்து அவற்றை நிறைவேற்றுவது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. மத்திய, மாநில அரசுகளின் ‘மை பாரத்’ அமைப்பு மற்றும் சுற்றுலாத் துறை இணைந்து இம்முயற்சியை மேற்கொள்கின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்லடம் வனம் அமைப்பின் வனாலயத்தில் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தென்னிந்திய சுற்றுலாத் தலைவர் விவேக் சேவக், ‘மை பாரத்’ அமைப்பின் மாவட்ட அலுவலர் விக்னேஷ், திருப்பூர் மாவட்ட சுற்றுலாத் துறை அலுவலர் அரவிந்த் ஆகியோர், வனம் அமைப்பின் செயலாளர் சுந்தர்ராஜனைச் சந்தித்துத் திட்டம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
‘‘மாவட்ட சுற்றுலாத் துறை மூலம் மாநில அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு, மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து ‘டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்’ திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். சர்வதேச அளவில் திருப்பூர் தொழில் துறையின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சியாக இது அமையும்.
தொழில் துறையினர், தொழில் முனைவோர், கல்லுாரி மாணவர்கள் ஆகியோரை ஒருங்கிணைத்து, கலந்துரையாடல், தொழில் பயிற்சி உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் மூலம் தொழில் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுப்பது இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். தொழில் சார்ந்த சுற்றுலாவும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
இதற்கான முயற்சியாகப் பல்லடம் வனம் அமைப்புடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இத்திட்டத்தின் மூலம் திருப்பூர் மாவட்டம் சர்வதேச அளவில் தொழில் துறையில் தனித்துவம் பெறும்’’ என்று மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை அலுவலர் அரவிந்த் கூறினார்.
தென்னிந்திய சுற்றுலாத்துறை தலைவர் விவேக் சேவக், தமிழக சுற்றுலா துறை மாவட்ட அலுவலர் அரவிந்த், ‘மை பாரத்’ துறை மாவட்ட அலுவலர் விக்னேஷ் ஆகியோர், 'டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்' தொடர்பாக, வனம் அமைப்பின் செயலாளர் சுந்தர்ராஜ், நிர்வாகி சுந்தரமூர்த்தி ஆகியோரை சந்தித்தனர்.