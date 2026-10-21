பின்னலாடை நகரின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்! கல்லுாரிகளில் ‘யுவா குரூப்’ ஏற்படுத்த முனைப்பு
பின்னலாடை நகரின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்! கல்லுாரிகளில் ‘யுவா குரூப்’ ஏற்படுத்த முனைப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 07:52 PM
ADDED : அக் 15, 2026 07:46 PM
UPDATED : அக் 15, 2026 07:52 PM ADDED : அக் 15, 2026 07:46 PM
– நமது நிருபர் –
பின்னலாடை உற்பத்தி, ஏற்றுமதி வர்த்தகம், அன்னியச் செலாவணி என தொழில் நகரமாக தனி அடையாளம் பெற்றுள்ள திருப்பூரை அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக பின்னலாடைத் தொழிலையும் சுற்றுலாவையும் இணைக்கும் டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம் திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
தென்னிந்திய சுற்றுலாத்துறை தலைவர் சேவக் விஜய் நம் நாளிதழுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி:
நாட்டின் முக்கிய தொழில் நகரங்களில் ஒன்றாக திருப்பூர் விளங்குகிறது. பின்னலாடை ஏற்றுமதி மூலம் அதிக அளவில் அன்னியச் செலாவணியை ஈட்டித் தருகிறது. டாலர் சிட்டி என்ற அடையாளத்துடன் எண்ணற்ற தொழில் முனைவோரை உருவாக்கியுள்ள திருப்பூரின் பின்னலாடைத் தொழிலை அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது.
தொழில் முனைவோரை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் பிரதமர் மோடி சுயசார்பு இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். இதேபோல் மத்திய அரசின் பங்களிப்புடன் திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழிலை அடுத்தகட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் ‘டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்’ செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
யுவா குரூப்
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கல்லுாரிகளிலும் மத்திய அரசின் சுற்றுலாத்துறை யுவா குரூப் அமைக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக விரைவில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியும் கலந்துரையாடல் கூட்டமும் நடத்தப்பட உள்ளன.
மாவட்டத்தில் தொழில் வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும், இளைஞர்கள் மத்தியில் தொழில்முனைவு ஆர்வத்தை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசின் ‘மை பாரத்’ துறை மற்றும் மத்திய அரசின் பயண மேலாண்மை, சுற்றுலா அமைப்புகளுடன் இணைந்து களப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
சர்வதேச வர்த்தக மையம்
மேலும் திருப்பூரில் சர்வதேச ஜவுளி வர்த்தக மையம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய அரசின் பயண மேலாண்மை மற்றும் சுற்றுலாத்துறையின் தென்னிந்தியப் பிரிவு உறுப்பினர் மீரா தலைமையில் விரைவில் கள ஆய்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
மாவட்டங்களின் வளர்ச்சியில்தான் மாநிலங்களின் வளர்ச்சியும், அதன் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சியும் அடங்கியுள்ளது. எனவே திருப்பூர் மாவட்டத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம். இதற்கு டூரிஸம் யுவா குரூப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுதொடர்பான கலந்துரையாடல் கூட்டம் குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம் என்றால் என்ன?
பின்னலாடை உற்பத்தியை நேரில் பார்த்தல், தொழில்முனைவோருடன் கலந்துரையாடல், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை அறிதல், மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை தொழில் பயிற்சி மூலம் தொழில்முனைவோராக்குதல். இதனுடன் சர்வதேச ஜவுளி வர்த்தக மையம் அமைந்தால் திருப்பூர் பனியன் வர்த்தகம் உலக சந்தையில் நேரடி தொடர்பை பெறும்.
திருப்பூரின் வளர்ச்சி என்பது பின்னலாடை உற்பத்தி, ஏற்றுமதி என்ற எல்லைகளை கடந்து தொழில் சார்ந்த சுற்றுலா, இளைஞர்களின் தொழில்முனைவு, சர்வதேச வர்த்தக வாய்ப்புகள் என புதிய தளங்களிலும் விரிவடையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பை இந்த முயற்சிகள் ஏற்படுத்தியுள்ளன.