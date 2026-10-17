பின்னலாடை நிறுவனங்களை பார்வையிட்ட ஜவுளிச் செயலர்

ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பகுதியில் இயங்கும் பின்னலாடை நிறுவனங்களைப் பார்வையிட்ட ஜவுளித்துறைச் செயலர், ஆடை உற்பத்திப் படிநிலைகள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்துக் கேட்டறிந்தார்.
தமிழக அரசின் கைத்தறி, துணிநுால் மற்றும் ஜவுளித்துறைச் செயலர் லில்லி, கைத்தறித்துறை துணை இயக்குநர் தமிழ்செல்வி மற்றும் அலுவலர்களுடன் திருப்பூர் பகுதியில் இயங்கும் சாய ஆலைகள் மற்றும் பின்னலாடை உற்பத்தி நிறுவனங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
கோவை நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
தொடர்ந்து, கணபதிபாளையம் அருகே உள்ள கே.எம். நிட்வேர் – ஜெய்விஷ்ணு கிளாத்திங் நிறுவனத்திற்குச் சென்று பார்வையிட்டார். அங்கு நடக்கும் பணி விவரங்கள் மற்றும் ஆடை உற்பத்தியின் அனைத்துப்படிநிலைகளையும் நிறுவன இயக்குனர் விஷ்ணுபிரபு விளக்கி கூறினார்.
மேலும், ஒட்டுமொத்த திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழில்துறையினரின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்தும், தொழில்துறைக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் சார்பில் செய்ய வேண்டிய உதவிகள் மற்றும் சலுகைகள் குறித்தும் ஜவுளித்துறைச் செயலர் லில்லியிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
கணபதிபாளையம் அருகே பின்லாடை நிறுவனத்தை ஜவுளித்துறைச் செயலர் லில்லி பார்வையிட்டார். அருகில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத் தலைவர் சுப்பிரமணியன்.