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﻿ ஆனி மாத 2வது பிரதோஷம் சிவாலயங்கள் ஜொலித்தன

﻿ ஆனி மாத 2வது பிரதோஷம் சிவாலயங்கள் ஜொலித்தன

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:58 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:58 AM

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திருப்பூர்: ஆனி மாதத்தின் இரண்டாவது பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார சிவாலயங்களில் நேற்று சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

திருப்பூர் ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் மூலவர், அதிகார நந்தி மற்றும் உற்சவமூர்த்திகளுக்கு மகா அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் உமாமகேஸ்வரர் திருவீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

நல்லுார் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், லட்சுமி நகர் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில், ஊத்துக்குளி ரோடு காசி விஸ்வநாதர் கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில், பெருமாநல்லுார் உத்தமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அபிஷேகபுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம் சோழீஸ்வரர் கோவில், பெரியபாளையம் சுக்ரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளிட்ட சிவாலயங்களிலும் மஹா அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை மற்றும் பிரதோஷ வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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