UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளில், விளை நிலங்களின் பரப்பளவு 5,000 ஹெக்டேர் குறைந்துள்ளதாக வேளாண் துறை புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பல்லடம் ஒன்றியம், பணிக்கம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் வித்ய பிரகாஷ், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வேளாண் துறை தொடர்பான விவரங்களைக் கேட்டிருந்தார். அதற்கு அளிக்கப்பட்ட பதிலில், மாவட்டத்தில் விளைநிலங்களின் பரப்பளவு குறைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த, 2010-ம் ஆண்டு, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 1,96,996 ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் இருந்துள்ளன. 2011ம் ஆண்டில் 1.99 லட்சம் ஹெக்டேராக அதிகரித்த பரப்பளவு, 2012-ல் 1.15 லட்சம் ஹெக்டேராக சரிந்தது. பின்னர் படிப்படியாக உயர்ந்து, கடந்த ஆண்டு நிலவரப்படி 1,91,343 ஹெக்டேராக இருந்துள்ளது. இதன்படி, 15 ஆண்டுகளில் 5,000 ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் குறைந்துள்ளன.
இதேபோல், நெல் சாகுபடி பரப்பளவும் குறைந்துள்ளது. 2011-ல் 64,892 ஹெக்டேராக இருந்த நெல் சாகுபடி, தற்போது 43,532 ஹெக்டேராக சரிந்துள்ளது. தானியங்கள் சாகுபடி 1.98 லட்சத்தில் இருந்து, 1.95 லட்சம் ஹெக்டேராகவும், பருப்பு வகைகள் சாகுபடி 2.77 லட்சத்தில் இருந்து, 2.49 லட்சம் ஹெக்டேராகவும் குறைந்துள்ளதாக புள்ளிவிவரங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் விளை நிலங்களின் பரப்பளவு மட்டுமின்றி, பல்வேறு பயிர்களின் சாகுபடியும் குறைந்து வருவது கவலைக்குரியதாக உள்ளது. நகரப் பகுதிகளின் விரிவாக்கம், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் வளர்ச்சி உள்ளிட்டவை விளைநிலங்கள் குறைவதற்கான முக்கிய காரணங்களாகக் கூறப்படுகின்றன.