UPDATED : நவ 21, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:54 PM
யாழ் என்றால் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், அதில் 20 வகை இருப்பது பலருக்கு தெரியாது. அதில் ஒருவகைதான் கின்னாரம். பெரிய சுரைக்காயை பக்குவப்படுத்தி, துளையிட்டு, மூங்கிலை செருகி, கம்பியால் இழுத்து கட்டினால், கின்னாரம் உருவாகும். இது பழமையான தமிழ் நரம்பு கருவி. பேச்சுவழக்கில், கின்னார யாழ் என்றும் சொல்வதுண்டு.
நம் நாட்டில், 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கின்னாரம் பயன்பாட்டில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. பாணர் என்ற கலைஞர்கள் அதிக அளவில் இதை வாசித்து வந்துள்ளனர். தற்போது, தமிழகத்தில் ஒரு சிலர் மட்டுமே கின்னாரம் வாசிக்கின்றனர். அவர்களில், குன்னத்துார் ஆறுமுகம் அவர்களும் ஒருவர். கின்னாரம் வாசித்தபடி, கோவலன் –- கண்ணகி கதை படிப்பது வழக்கம்.
அனுப்பர்பாளையம் என்றாலே, பாத்திர பட்டறை சத்தம்தான் நினைவுக்கு வரும். வெண்கல பாத்திரம் தயாரிக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த ஆனந்தன், மரச்சிற்பம் தயாரிக்கும் கலையை கற்றுத் தேர்ந்தார்.
மரச்சிற்ப கலைஞர் ஆனந்தன் கூறியதாவது:
உடுக்கை, பனை மரத்தை குடைந்து தயாரிக்கும் வங்குப்பறை போன்ற பாரம்பரிய இசை கருவிகளையும் தயாரிக்கிறேன். சமீபத்தில், மூங்கில் மரச்சிற்பம் தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறேன். தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில், 2014-–15ல் சிற்பக்கலை விருது பெற்றுள்ளேன். தமிழ் மரபு சார்ந்த இசை கருவி தயாரிப்பை என் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்வேன். பாரம்பரிய இசை கருவிகளை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வழங்குவதே எனது லட்சியம்
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.