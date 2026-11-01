மனிதரை பிணைக்கும் பாசப்பிணைப்பு

UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி என்றால் புத்தாடை, பட்டாசு, பலகாரம் மட்டுமல்ல, மனிதர்களை இணைக்கும் சமூகப் பாசப்பிணைப்பும் தான்.
நரகாசுர வதத்தை குறிக்கும் இப்பண்டிகை ஜாதி, மதம் கடந்து கொண்டாடப்படுகிறது. பண்டிகையை கொண்டாடாதவர்கள் கூட பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியில் இணைகிறார்கள்.
தொழிலாளர்களுக்கு முதலாளிகள் தரும் போனஸ் வெறும் பணம் அல்ல, அது உழைப்புக்கான அங்கீகாரம். அதே போல துப்புரவு பணியாளர்கள், குடிநீர் திறப்பவர்கள், சிலிண்டர் துாக்கி வருபவர்கள் என ஆண்டு முழுவதும் சேவை செய்பவர்கள், 'நோம்பி காசு' என உரிமையோடு கேட்பது பிணைப்பை ஆழப்படுத்துகிறது.
பழைய துணிகளை கேட்டு வருபவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவதும் மனிதநேயம் தான்.
தீபாவளி என்பது இனிப்பு, பட்டாசு, போனஸ் வாயிலாக அன்பையும் பரிவையும் பகிரும் உன்னத தருணம், சமூக நல்லிணக்கத்தின் சான்று.