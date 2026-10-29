கடின உழைப்பு ஒரு நொடியில் கரையலாமா?: கையில் போனஸ்; உஷாரா இருங்க!
கடின உழைப்பு ஒரு நொடியில் கரையலாமா?: கையில் போனஸ்; உஷாரா இருங்க!
UPDATED : அக் 29, 2026 07:12 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:26 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி நெருங்குகிறது; ஒரு ஆண்டு உழைப்பிற்கான அங்கீகாரமாக பின்னலாடைத் தொழிலாளர்களின் கையில் போனஸ் பணம் புரளத் தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த 24-ம் தேதி சம்பளத்தோடு சேர்த்து போனஸ் பட்டுவாடா தொடங்கியது. வரும் 31-ம் தேதிக்குள் 90 சதவீத பின்னலாடைத் தொழிலாளர்களுக்கு பணம் வந்துவிடும். ஏற்றுமதி ஆர்டர் பரபரப்பில் இருக்கும் சில நிறுவனங்கள் மட்டும் தீபாவளிக்கு இரண்டு நாள் முன்பு கொடுப்பார்கள். திருப்பூரில் தொழில் எப்படி இருந்தாலும் பின்னலாடைத் தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் இல்லை என்ற பேச்சே கிடையாது.
'பின்னலாடைத் தொழிலாளர்களே... கையில் வந்த பணத்தை கொஞ்சம் நிதானமாக செலவு செய்யுங்கள்' என்கிறார்கள் நிதி ஆலோசகர்கள். எலக்ட்ரானிக்ஸ், மொபைல் கடைகளில் ஆபர் மழை பொழிகிறது தான். வீட்டுக்கு தேவையானதை, குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை, பட்டாசு, பலகாரம் வாங்குங்கள். மீதியை மூன்றாக பிரித்து வைப்பது தான் புத்திசாலித்தனம். ஒரு பங்கு குழந்தைகள் கல்வி கட்டணத்திற்கு, ஒரு பங்கு வாங்கிய கடனை அடைக்க, இன்னொரு பங்கை வங்கி, அஞ்சலக சேமிப்பில் போடுவது குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு.
டிஜிட்டல் யுக ஆபத்து -
முன்பெல்லாம் மோசடி என்றால் தெருவில் நடக்கும். இப்போது மோசடி மொபைலுக்குள் நடக்கிறது.
போனஸ் பணம் வந்ததும் பின்னலாடைத் தொழிலாளர்களின் வாட்ஸாப்பிற்கு ஒரு லிங்க் வரும். ஐபோன் வெறும் ரூ.5 ஆயிரத்திற்கு என்று. இன்னொரு மெசேஜில், உங்கள் வங்கி கணக்கு பிளாக் ஆகிவிடும், உடனே இந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்யுங்கள் என்று வரும். சமூக வலைதளத்தில் பார்ட் டைம் வேலை, ஒரு நாளைக்கு ரூ.2 ஆயிரம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற விளம்பரம் வரும். தங்க நகை பாதி விலை என்று ரீல்ஸ் வரும்.
இதெல்லாம் புது வகை வலை. எந்த லிங்க்கையும் கிளிக் செய்யாதீர்கள். எந்த கியூஆர் கோடையும் ஸ்கேன் செய்து பணம் அனுப்பாதீர்கள். வங்கி அதிகாரி போல் பேசி ஓடிபி கேட்டால் உடனே போனை வைத்து விடுங்கள். பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றால் அந்த நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியில் மட்டும் வாங்குங்கள்.
போனஸ் பணம் என்பது ஒரு வருட வியர்வை. அதை ஒரு நொடி ஆசையில் டிஜிட்டல் திருடர்களிடம் இழந்துவிடக் கூடாது. உஷாராக இருந்தால் தான் தீபாவளி உண்மையான தீபாவளி என நிதி ஆலோசகர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.