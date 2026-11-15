பிரதான குழாய்கள் உடைப்பு வாகன போக்குவரத்து மாற்றம்
பிரதான குழாய்கள் உடைப்பு வாகன போக்குவரத்து மாற்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:26 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நகரின் பிரதான ரோட்டில் குழாய் உடைப்பு சரி செய்யும் பணிக்காக வாகனப் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிக்கு குடிநீர் திட்டம் 2,3 மற்றும் 4 ஆகியவற்றில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் 2 மற்றும் 4 ஆகிய குடிநீர் திட்டங்களில் மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றிலிருந்தும், 3வது திட்டத்தில், பவானி காவிரியாற்றிலிருந்தும் குடிநீர் கொண்டு வந்து வினியோகிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டங்களில் 2 மற்றும் 4வது குடிநீர் திட்டங்களின் கீழ் குடிநீர் சப்ளைக்காக பிரதான குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு பகுதி வாரியாக மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கும், அங்கிருந்து வினியோக குழாய்கள் வாயிலாக குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்விரு திட்டங்களில் பதிக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குடிநீர் குழாய்கள் நொய்யல் ஆற்றைக் கடந்த வடக்கு பகுதியிலிருந்து தெற்கு பகுதிக்குச் செல்கிறது. அவ்வகையில், நேரு வீதியில் இந்த குழாய்கள் நொய்யல் ஆற்றின் மீது நடராஜா தியேட்டர் பகுதியில் கட்டியுள்ள பாலத்தைக் கடந்து செல்கிறது. இந்த இடத்தில் இரு குழாய்களிலும் உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீர் விரயமாகி வந்தது.
இதனை சரி செய்ய வசதயிாக, பழைய பாலம் வழியாக வாகனங்கள் செல்வது தடை செய்யப்பட்டு குழாய் சீரமைப்பு பணி நடந்தது. இதனால், ஆலங்காடு வழியாக வந்த வாகனங்கள் அந்த பகுதியில் புதிதாக கட்டியுள்ள பாலம் வழியாகத் திருப்பி விடப்பட்டன.