திடீர் குளமாக மாறிய பஸ் ஸ்டாண்ட்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:57 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:54 AM
உடுமலை: உடுமலையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கூடுதல் பஸ் ஸ்டாண்டில், பயணிகள் வெளியே வரும் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் வசதியில்லாததால், குளம் போல் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது.
உடுமலைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து புற நகர பஸ்களும், சுற்றுப்புற கிராமங்களிலிருந்து, டவுன் பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன. நெரிசல் மற்றும் பயணிகள் வசதிக்காக, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், நகராட்சி சார்பில் கூடுதல் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், திட்ட குளறுபடி காரணமாக, உரிய மழை நீர் வடிகால் வசதி செய்யப்படாததால், பயணிகள் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து வெளியே வரும் பகுதியில், மழை நீர் தேங்கி, குளம் போல் மாறியுள்ளது.
அதோடு, சாக்கடை கழிவு நீரும் சேர்ந்து, சேறும், சகதியுமாக மாறியுள்ளது. அதே போல், பழநி ரோடு பகுதியிலும், மழை நீர் செல்ல வழியின்றி, மழை நீர் பல அடி நீளத்திற்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் தேங்கியுள்ளது.
இதனால், பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே, மழை நீர் வடிகால் வசதி செய்ய நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.