2வது பிளாட்பார்ம் முகப்பில் பஸ் ஸ்டாப் ரயில் பயணிகளுக்கு சிரமம் குறைகிறது
2வது பிளாட்பார்ம் முகப்பில் பஸ் ஸ்டாப் ரயில் பயணிகளுக்கு சிரமம் குறைகிறது
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இரண்டாவது பிளாட்பார்ம் முகப்பிலேயே பஸ்கள் வந்து செல்லும் வகையில் புதிய பஸ் ஸ்டாப் அமைக்கும் பணி வேகமெடுத்துள்ளது. இதனால், ரயிலில் இருந்து இறங்கியதும் பஸ் பிடிக்க நீண்ட துாரம் நடக்க வேண்டிய சிரமம் தவிர்க்கப்படும்.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இரண்டு பிளாட்பார்ம்கள் உள்ளன. குமரன் நினைவிடம் வழியாக முதல் பிளாட்பார்முக்கும், புஷ்பா சந்திப்பு ரவுண்டானா, பத்ரகாளியம்மன் கோவில் அருகில் இருந்து இரண்டாவது பிளாட்பார்முக்கும் நுழைவு வாயில்கள் உள்ளன.
நுாற்றாண்டுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட நுழைவு வழிகளே இதுவரை பயன்பாட்டில் இருந்த நிலையில், ‘அம்ரித் பாரத்’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 கோடி செலவில் இரு பிளாட்பார்ம் நுழைவு வாயில்களும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. முதல் பிளாட்பார்ம் நுழைவு வாயில் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன.
இரண்டாவது பிளாட்பார்ம் நுழைவு வாயில், இடநெருக்கடியை தவிர்க்க தற்போதைய இடத்தில் இருந்து 100 மீட்டர் தள்ளி அமைக்கப்படுகிறது. இதற்கான ஆர்ச் கட்டுமானப் பணியும் நடந்து வருகிறது.
உருவாகிறது பஸ் ஸ்டாப்
புஷ்பா தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் ஸ்டேஷனில் இருந்து ஒரு கி.மீ. தொலைவில் இருப்பதால், குறிப்பாக நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களில் பயணிகள் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இதை தவிர்க்க, ஸ்டேஷன் நுழைவு வாயில் அருகே பஸ்கள் வந்து செல்லும் வகையில் புதிய பஸ் ஸ்டாப் அமைக்கப்படுகிறது. இதற்காக மேம்பாலத்தில் இருந்து பஸ்கள் இடதுபுறம் திரும்பி, ஸ்டேஷன் நுழைவு வாயில் அருகே சென்று, பத்ரகாளியம்மன் கோவில் முன்புறம் வழியாக அவிநாசி ரோட்டில் இணையும்வகையில் சிமென்ட் சாலை அமைக்கப்படுகிறது.
இதற்கேற்ப பார்க்கிங் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளதுடன், டூவீலர் ஸ்டாண்டையும் இடமாற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
இனி ரயில் பயணம் முடிந்து வெளியே வரும் பயணிகளுக்கு, அடுத்த பயணத்துக்கான பஸ், ஸ்டேஷன் வாசலிலேயே காத்திருக்கும்.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இரண்டாவது பிளாட்பார்ம் நுழைவாயிலில் வாகனங்கள் சென்று வரும் வகையில் கான்கிரீட் ரோடு அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.