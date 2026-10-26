பாலம் சுருங்கியதால் வாய்க்கால் உடைந்தது: காரணத்தை ‘உடைத்த’ விவசாயிகள்
பாலம் சுருங்கியதால் வாய்க்கால் உடைந்தது: காரணத்தை ‘உடைத்த’ விவசாயிகள்
ADDED : அக் 22, 2026 10:11 PM
பல்லடம்: பாலத்தை சுருக்கி கட்டியதே வாய்க்கால் சேதமடைய காரணம் என பல்லடம் அருகே ஆய்வுக்கு வந்த அதிகாரியிடம் பி.ஏ.பி. விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டினர்.
பல்லடம் பி.ஏ.பி. விரிவாக்க கால்வாயின் ஒரு பகுதி 7 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடர் மழையால் சேடபாளையம் அருகே புதுப்பிக்கப்பட்ட வாய்க்காலின் ஒரு பகுதி அடித்து செல்லப்பட்டது.
நேற்று பொதுப்பணித்துறை உதவி கோட்ட பொறியாளர் ராஜன் தலைமையில் பி.ஏ.பி. பகிர்மான குழு தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் பழனிசாமி ஆகியோர் சேதமடைந்த பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
சேடபாளையத்தில் வாய்க்காலின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தின் அகலத்தை குறைத்ததே சேதத்துக்கு காரணம். வாய்க்காலை ஒட்டி ஓடை உள்ளது. அதிலிருந்து வெளியேறும் மழைநீர் செல்ல போதிய வழியில்லாமல் வாய்க்காலை உடைத்து வெளியேறியுள்ளது. பாலத்தை அகலமாக கட்டியிருந்தால் மழைநீர் தடையின்றி சென்றிருக்கும். எனவே ஏற்கனவே இருந்தது போல் 12 அடி அகலத்துக்கு பாலத்தை அகலப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கூறினர்.
தொடர்ந்து மாணிக்காபுரம், அம்மாபாளையம், பல்லடம் பகுதி விரிவாக்க கால்வாயில் சேதமடைந்த பகுதிகளில் ஆய்வு நடந்தது.
பல்லடம், மங்கலம் ரோடு, சேடபாளையம் அருகே, பி.ஏ.பி., வாய்க்கால் சேதமடைந்த இடத்தில் ஆய்வு நடந்தது.