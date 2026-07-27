/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தீப்பிடித்து எரிந்த கார் முற்றிலும் சேதம்
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:08 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM
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அவிநாசி:அவிநாசி அருகே உள்ள தனியார் ஹோட்டல் கார் பார்க்கிங்கில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தது.
வேலம்பாளையம் சொர்ணபுரி அவென்யூ பகுதியைச் சேர்ந்த அருண்குமார், 30 என்பவர் தனது காரை, ஹோட்டல் பார்க்கிங்கில் நிறுத்தியிருந்தார். நேற்று மாலை திடீரென காரில் இருந்து புகை வெளியேறி தீப்பிடித்து. தகவலறிந்து சென்ற அவிநாசி தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், கார் முழுவதுமாக எரிந்து சேதமடைந்தது. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து, அவிநாசி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.