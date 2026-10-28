ஆர்ப்பரித்த அருவி அமைதியானது: திருமூர்த்திமலையில் உற்சாகம்
ஆர்ப்பரித்த அருவி அமைதியானது: திருமூர்த்திமலையில் உற்சாகம்
ADDED : அக் 27, 2026 04:59 PM
உடுமலை: நீர்வரத்து சீரானதால், பஞ்சலிங்க அருவியில் குளிக்க, ஆறு நாட்களுக்குப்பிறகு சுற்றுலா பயணியருக்கு இன்று (அக்.,27) அனுமதி வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக, அருவிக்குச்செல்லும் பாதையை கோவில் பணியாளர்கள் துாய்மைப்படுத்தினர்.
உடுமலை அருகே திருமூர்த்திமலையில், சமவெளியில் இருந்து, 940 மீ., உயரத்தில் பஞ்சலிங்க அருவி அமைந்துள்ளது. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பல்வேறு சிற்றாறுகள் இணைந்து, அருவிக்கு நீர்வரத்து வழங்குகிறது.
மழையால் ஆர்ப்பரிப்பு
மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் பெய்த தொடர் மழையால், பஞ்சலிங்க அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, கடந்த 21ம் தேதி முதல் அருவி ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அன்றிலிருந்து சுற்றுலா பயணியர் அருவிக்குச்செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
கடந்த 25ம் தேதி மலைத்தொடரில் பெய்த கனமழையால், அருவியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த வெள்ளத்தில், மரத்துண்டுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் இழுத்து வரப்பட்டன.
அதே போல் அடிவாரத்தில் இருந்து அருவிக்குச்செல்லும் பாதையிலும், அருகிலுள்ள சிறு குன்றுகளில் இருந்து அடித்து வரப்பட்ட மண் தேங்கியது. அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் பணியாளர்கள் குழு, அருவிக்கு செல்லும் பாதையில் துாய்மைப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மழை இடைவெளி விட்டு அருவிக்கு நீர்வரத்து சீரானதால், அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணியருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து இன்று நுாற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் உற்சாகமாக அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
கோவிலுக்கு அனுமதி
திருமூர்த்திமலை அடிவாரத்திலுள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலை, 25ம் தேதி இரவு காட்டாற்று வெள்ளம் சூழ்ந்தது. வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட மண்ணை பணியாளர்கள் அகற்றி இன்று வழக்கமான பூஜைகள் நடந்தது.
அருவி மற்றும் கோவில் பகுதியில், அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் நிர்வாகத்தினர் தொடர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.