﻿ போதை 'சங்கிலி' உடைகிறது

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:59 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:56 AM
- நமது நிருபர் -
கேரள அரசு கடந்த மாதம் தொடங்கி 200-க்கும் மேற்பட்டவர்களைக் கூண்டோடு துாக்கிய 'ஆப்பரேஷன் துாபான்' அதிரடி வேட்டை, அடுத்த கட்டமாக தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்மாநிலப் போலீசார் கைகோர்க்கும் கூட்டுத் திட்டமாக விரிவடைய உள்ளது. இந்தத் திட்டம் அமலுக்கு வரும்போது, திருப்பூருக்கு முக்கியப் பாதுகாப்பு வளையமாக மாறப்போகிறது.
திருப்பூரைப் பொறுத்தவரை, லட்சக்கணக்கான வெளிமாநில, வெளிமாவட்டத் தொழிலாளர்கள் தங்கி வேலை செய்யும் இந்தியாவின் மிக முக்கியத் தொழிலாளர் நகரம். இவர்களில் சிலர் சொந்த ஊர் சென்று திரும்பும் ரயில்களே போதைப்பொருட்களைக் கடத்தி வரும் முக்கிய வழித்தடங்களாக மாறுவது அன்றாடப் புகாராகிவிட்டது.
இதுதவிர மாநகருக்குள் கூரியர், உள்ளூர் பஸ்கள் எனப் பல வழிகளில் நுழையும் போதை மாத்திரைகளும் கஞ்சாவும், இங்குள்ள அப்பாவி இளம்தொழிலாளர்களிடம் பல மடங்கு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன.
திருப்பூருக்கு ஏன் அவசியம்?
'ஆப்பரேஷன் துாபான்' கூட்டுத் திட்டம், திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு போன்ற இடங்களில் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும்போது, பீஹார், ஒடிசா போன்ற வடமாநிலங்களில் இருந்து ரயில்கள் வழியாக வரும் போதைப்பொருள் கெடுபிடிகள் இன்னும் தீவிரமாக்கப்படும்.
முளையிலேயே கிள்ளலாம்
கடத்தல் ஆரம்பப் புள்ளியிலேயே கிள்ளி எறியப்பட்டு, முக்கியப் புள்ளிகளை எளிதாகப் பொறி வைத்துப் பிடிக்க முடியும்.
நெட்வொர்க் துண்டாகும்
பிடிபடும் நபர்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் இதர மாநில முக்கியப் புள்ளிகள் மற்றும் சர்வதேசப் போதை மாபியாக்களின் பின்னணியை எளிதாகக் கண்டறிய முடியும். தொழில் பாதிக்காது லட்சக்கணக்கான இளம்தொழிலாளர்கள் போதைப்பொருள் கலாசாரத்திற்குள் சிக்காமல் பாதுகாக்கப்படும். எவ்விதத் தொய்வுமின்றித் தொடர முடியும்.
சொத்துகள் முடக்கம்
போதைக் கும்பலின் பின்னணியில் உள்ளவர்களின் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் சட்டவிரோதச் சொத்துக்கள் முடக்கப்படும் என்பதால், 'திருப்பூருக்குள் போதைப்பொருளைக் கொண்டு போனால் தப்பிக்கவே முடியாது' என்ற கடுமையான அச்சம் கடத்தல்காரர்கள் மத்தியில் இனி உறுதியாக உருவாகும்.
கடும் நடவடிக்கை தொடரும்
திருப்பூரில் கடந்த ஒரு மாதமாகவே போதைப்பொருள் கண்காணிப்பு வேட்டை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. வாரம் ஒருமுறை இதற்கான ஆய்வுக் கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறோம். பீஹார் போன்ற வடமாநிலங்களில் இருந்து, தங்களின் சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காகப் போதைப்பொருட்களைக் கொண்டு வருபவர்கள் தொடர்ந்து சிக்கி வருகிறார்கள். ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பொதுப் போக்குவரத்து இடங்கள் தீவிரக் கண்காணிப்பில் உள்ளன. இனிவரும் நாட்களில் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களின் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் சொத்துக்களை முடக்குவது போன்ற கடும் நடவடிக்கைகள் தொடரும்.
- ராஜேஸ்வரி, போலீஸ் கமிஷனர், திருப்பூர்.