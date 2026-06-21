கான்கிரீட் வாய்க்கால் மண்ணாக மாறிய அவலம்!

ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
பொங்கலுார்: பி.ஏ.பி., பிரதான வாய்க்கால், 124 கி.மீ. நீளம் உள்ளது. வாய்க்கால் அமைக்கப்பட்டவுடன் கடைமடை வரை தங்கு தடை இன்றி தண்ணீர் செல்லும் வகையில் கான்கிரீட் அமைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து வந்த ஆட்சியாளர்கள் வாய்க்கால் பராமரிப்பை புறக்கணித்தனர். இதன் காரணமாக வாய்க்காலின் பெரும் பகுதி மண்வாய்க்காலாக மாறிவிட்டது.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மண்டல பாசனத்திற்கு ஏழு சுற்று வீதம் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது. இன்று ஏழு சுற்றுக்கு பதிலாக நான்கு சுற்று தண்ணீர் மட்டுமே கொடுக்க முடிகிறது. கிட்டத்தட்ட, 40 சதவிகித தண்ணீர் விரையமாகி விடுகிறது. நவ. 1ம் தேதி ல் இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது. இந்த ஆண்டு பி.ஏ.பி., நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை பெய்யவில்லை. இதனால் இரண்டு சுற்று தண்ணீர் திறப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஒன்றரை சுற்று தண்ணீர் மட்டுமே கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
பி.ஏ.பி., பாசனப்பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வற்றி விட்டது. இதனால் மண் வாய்க்காலில் செல்லும் பொழுது தண்ணீரின் பெரும்பகுதி நிலத்தடியில் உறிஞ்சப்பட்டு விடும். இதனால் கடைமடைக்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்படும் சூழல் நிலவுகிறது. இது கடைமடை விவசாயிகள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இது குறித்து கட்சி சார்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்க காங்கயம் ஒன்றியத் தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி கூறுகையில், ‘‘பி.ஏ.பி. வாய்க்கால் முழுக்க கம்பி கட்டி கான்கிரீட் போட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடை வரை தங்கு தடை இன்றி செல்லும். விடுபட்டுப் போன ஆனைமலையாறு – நல்லாறு திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். திட்டம் நிறைவேறினால் ஒன்பது சுற்று தண்ணீர் வழங்க முடியும்,’’ என்றார்.