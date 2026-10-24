மாவட்ட கபடி திருவிழா 26, 27ம் தேதி நடக்கிறது

UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மாநில கபடி போட்டிக்கு செல்லும் அணியை தீர்மானிக்கும் மாவட்ட கபடி திருவிழா வரும் 26, 27ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
மாவட்டத்தில் கபடி மீதான ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் மற்றும் -செப்டம்பர் மாதம் நடந்த குறுமைய கபடி போட்டியில் 181 அணிகள் பங்கேற்றன. ஒவ்வொரு குறுமையத்திலும் சிறந்த அணியை தேர்வு செய்ய மூன்று நாட்கள் வரை போட்டி நடந்தது.
இதில் இருந்து 14, 17, 19 வயது பிரிவில் தலா 7 அணிகள் வீதம் 21 அணிகள் மாவட்ட போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த மாவட்ட போட்டி கண்டியன்கோவில் ஸ்ரீ அலகுமலை வித்யாலயா பள்ளியில் வரும் 26, 27ம் தேதி நடக்கிறது. இதில் 464 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதில் முதலிடம் பெறும் அணி மாநில போட்டியில் திருப்பூர் சார்பில் பங்கேற்கும்.