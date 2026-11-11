தீபாவளி விடுமுறை முடிந்தது... வேகமெடுக்கும் பின்னலாடை சாம்ராஜ்யம்
தீபாவளி விடுமுறை முடிந்தது... வேகமெடுக்கும் பின்னலாடை சாம்ராஜ்யம்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:00 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் சுற்றுப்பகுதிகளில், 1,500க்கும் அதிகமான ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தி நிறுவனங்கள், சாய ஆலைகள், பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், கம்ப்யூட்டர் எம்பிராய்டரிங் நிறுவனங்கள், காம்பாக்டிங், ரைசிங், எலாஸ்டிக் உற்பத்தி மற்றும் பனியன் உற்பத்தி சார்பு பொருள் விற்பனை நிலையங்கள் என, பல ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன.
திருப்பூரில் மொத்தம், எட்டு லட்சம் தொழிலாளர், நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பணியாற்றி வருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகைக்காக, நிறுவனங்களுக்கு, 6ம் தேதி முதல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. உள்ளூர் தொழிலாளர் மற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் வாயிலாக, நேற்று, 30 சதவீத நிறுவனங்கள் விடுமுறை முடிந்து இயக்கத்துக்கு வந்தன. சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருந்த வெளிமாவட்ட தொழிலாளர் குடும்பங்கள், முழுமையாக திருப்பூர் திரும்ப தாமதம் ஏற்பட்டது.
ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில், உற்பத்தி பணிகள் பாக்கியிருப்பதால், இன்று முதல், வழக்கம் போல் பணிகளை துவக்க ஆயத்தமாகிவிட்டனர். ‘ஜாப் ஒர்க்’ நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு விற்பனைக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களில், பெரும்பாலான நிறுவனங்கள், 16 ம் தேதி முதல் வழக்கமான இயக்கத்துக்கு திரும்புகின்றன. பேக்கரி, ஓட்டல்கள் மற்றும் அனைத்து வகையான கடைகளும், இன்று முதல் வழக்கமான இயக்கத்துக்கு வரப்போகின்றன.
தொழில்துறையினர் கூறுகையில்,‘தீபாவளி முடிந்து தொழிலாளர் மீண்டும் திரும்புகின்றனர். ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில், குளிர்கால ஆர்டர் உற்பத்தி வேகமாக நடந்து வருகிறது. இருப்பு இல்லாமல் விற்பனையாகிவிட்டதால், பொங்கல் பண்டிகைக்காக உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களும் ஆடை உற்பத்தியை துவக்குவர். ‘ஜாப் ஒர்க்’ நிறுவனங்களும் பழைய பாக்கியை வாங்கிவிட்டதால், மீண்டும் பரபரப்பான இயக்கத்துக்கு தயாராகி விட்டன. வெளிமாநில தொழிலாளர் வரதாமதம் ஏற்பட்டாலும், திருப்பூர் நாளை முதல் (இன்று) இயல்புநிலைக்கு திரும்பிவிடும்,’ என்றனர்.