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கனவு பெரியது... களம் தேசிய அளவில்!

கனவு பெரியது... களம் தேசிய அளவில்!

ADDED : அக் 31, 2026 06:03 PM

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ADDED : அக் 31, 2026 06:03 PM

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ஆறாம் வகுப்பில் தொடங்கிய கபடி ஆட்டம்... இன்று தேசியப் போட்டியில் தமிழக அணிக்காகக் களமிறங்கும் வாய்ப்பைத் தந்திருக்கிறது. அவிநாசியைச் சேர்ந்த குருபிரசாத்தின் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்திருக்கும் அங்கீகாரம் இது.

பீஹாரில் நடைபெற உள்ள 52-வது தேசிய சப்- ஜூனியர் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்க தமிழக அணி சார்பில் குருபிரசாத் தேர்வாகியுள்ளார். சேலத்தில் அக். 16 முதல் 26-ம் தேதி வரை நடைபெற்ற தேர்வுப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி முதலிடம் பிடித்து இந்த வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார்.

அவிநாசியில் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த இவர், கோவை என்.ஜி.பி., கல்லுாரியில் பி.காம்., முதலாம் ஆண்டு படிக்கிறார். மருது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

வெற்றியை நோக்கி...

குருபிரசாத் கூறியதாவது:

மாவட்டப் போட்டிகளில் தொடங்கி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பல சவால்களைச் சந்தித்திருக்கிறேன். மாநிலத் தேர்வுப் போட்டியில் வாய்ப்புக்காகக் காத்திருந்த தருணங்களும் உண்டு. கிடைக்கும் வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகப் பயிற்சியாளர் கவிவர்மன் தீவிரப் பயிற்சி அளித்தார்.

கபடியில் புதிய நுட்பங்கள் தொடர்ந்து அறிமுகமாகின்றன. அவற்றைக் கற்றுக்கொண்டு விளையாட்டை மேம்படுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். என் அண்ணனும் கபடி வீரர். அவரைப் போல சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில்தான் ஆறாம் வகுப்பிலேயே விளையாடத் தொடங்கினேன்.

மைதானத்தில் இறங்கிய பிறகு வெற்றியும் புள்ளிகளும்தான் இலக்காக இருக்க வேண்டும். பதற்றமின்றி, கவனம் சிதறாமல் கடைசி நொடி வரை போராட வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

டிரைவராகப் பணியாற்றும் இசக்கிமுத்து, இல்லத்தரசி சாந்தி தம்பதியின் மகனான குருபிரசாத்தை, மாவட்ட கபடி கழக நிர்வாகிகள் வாழ்த்தி வழியனுப்பி வைத்தனர்.

பயிற்சியும், வாய்ப்புகளும்


உயர்நிலை அடைய உதவும்
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தொடர்ந்து மாநில, தேசியப் போட்டிகளுக்குத் தேர்வாகி வருகின்றனர். தற்போது குருபிரசாத் தமிழக அணியில் இடம்பிடித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தொடர்ந்து பயிற்சியும் வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படுவதால், மேலும் பல வீரர்கள் உயர்நிலைக்குச் செல்வர் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
– ஜெயசித்ரா சண்முகம், செயலாளர், திருப்பூர் மாவட்ட அமெச்சூர் கபடிக்கழகம்



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