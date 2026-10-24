வெளிநாடு படிப்பு உதவித்தொகை கால அவகாசம் நவ. 9 வரை நீடிப்பு
வெளிநாடு படிப்பு உதவித்தொகை கால அவகாசம் நவ. 9 வரை நீடிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
திருப்பூர்: சிறுபான்மையின முஸ்லிம் மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் முதுகலை படிக்க படிக்க ரூ.36 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நவ. 9 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தில் தமிழக அரசு சார்பில், 10 பேருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. க்யூ.எஸ். உலக தரவரிசையில் முதல் 250 இடங்களில் உள்ள பல்கலைகளில் சேர்க்கை கடிதம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்துக்கு மிகாமல், பட்டப்படிப்பில் 60 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பத்தை https://bcmbcmw.tn.gov.in/welfschemes_minorities.htm என்ற இணையத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, ஆவணங்களுடன் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆணையர், சேப்பாக்கம், சென்னை-5 முகவரியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.