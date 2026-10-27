மும்மடங்கு மூலப்பொருள் விலை மூச்சுத்திணறும் சாயத் தொழில்
மும்மடங்கு மூலப்பொருள் விலை மூச்சுத்திணறும் சாயத் தொழில்
ADDED : அக் 03, 2026 05:51 AM
திருப்பூர்;'எச்
-- ஆசிட்' உள்ளிட்ட சாய மூலப்பொருட்களின் விலை கடுமையாக
உயர்ந்துள்ளதால், சாய உற்பத்தித் தொழில் நெருக்கடிக்கு
உள்ளாகியுள்ளது.
இதனால் சாயத்தின் விலையும் உயர்ந்து,
தட்டுப்பாடும் அதிகரித்துள்ளது. மூலப்பொருள் தட்டுப்பாட்டுக்கு
நிரந்தர தீர்வு காண மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என தொழில்துறையினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
சாயத்தொழில்
மட்டுமின்றி, சாய இடைநிலைப் பொருட்கள் விற்பனையும் முக்கிய
மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனாவில்
உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் ஏற்பட்டுள்ள தடைகள் காரணமாக, சாய
மூலப்பொருட்களின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந் துள்ளதாக
தொழில்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
சீனாவில் கடும்
சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகள், பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
உற்பத்தி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக சாய மூலப்பொருட்களின் வினியோக
சங்கிலியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், சீன நிறுவனத்தில்
ஏற்பட்ட வெடி விபத்துக்குப் பிறகு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டதாகவும்,
அந்நாட்டின் 'எச்--ஆசிட்' உற்பத்தித் திறன் 60 ஆயிரம் டன்னுக்கும் கீழ்
குறைந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் தாக்கம் சர்வதேச
சந்தையிலும் எதிரொலித்துள்ள நிலையில், இந்திய சாய
உற்பத்தியாளர்கள் தேவையான மூலப்பொருட்களைப் பெறுவதில் சிரமம்
ஏற்பட்டுள்ளது. அதிக விலைக்கு இறக்குமதி செய்ய இறக்குமதியாளர்கள்
தயக்கம் காட்டுவதால், தட்டுப்பாடு மேலும் அதிகரிக்கும் சூழல்
ஏற்பட்டுள்ளது.
மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் சாய
உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்திச் செலவும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்
நேரடி தாக்கம் சாயமிடும் செலவில் எதிரொலிக்கும் என்பதால்,
திருப்பூரின் பின்னலாடை உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த ஜவுளித்துறையும்
பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
சாய மூலப்பொருட்களின்
தட்டுப்பாடு தொடர்ந்து நீடித்தால், ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும்
ஏற்றுமதியிலும் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மாற்று
நாடுகளிலிருந்து மூலப்பொருட்களின் வினி யோகத்தை உறுதி செய்வதுடன்,
உள்நாட்டிலேயே சாய மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் திறனை
அதிகரிக்க வேண்டும். குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்
நிறுவனங்களுக்கு நிதி மற்றும் கொள்கை ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்பதே
தொழில்துறையினரின் எதிர்பார்ப்பு.